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CYPFRUVEX mandora ve greyfrut alım fiyatlarını belirledi

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (CYPFRUVEX), mandora ürününün fiyatını kalitesine göre tonu bin 350 TL’ye kadar, greyfrutun fiyatını ise, sıkımda değerlendirilmek üzere tonu bin TL olarak açıkladı.

CYPFRUVEX mandora ve greyfrut alım fiyatlarını belirledi

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (CYPFRUVEX), mandora ürününün fiyatını kalitesine göre tonu bin 350 TL’ye kadar, greyfrutun fiyatını ise, sıkımda değerlendirilmek üzere tonu bin TL olarak açıkladı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:11
CYPFRUVEX mandora ve greyfrut alım fiyatlarını belirledi

CYPFRUVEX Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, ürünlerle ilgili satış sözleşmesinin, Cypfruvex hasat memurları tarafından, dalında yapılacak kalite tespitine bağlı olarak imzalanacağını kaydetti.

Ürün satış sözleşmelerinin Cypfruvex Ltd. Genel Müdürlüğünde imzalandıktan sonra üreticiye meblağın yüzde 35’inin avans olarak ödeneceğini belirten Şanlıdağ, bakiyenin ise bahçelerinin hasattan sonra 60 gün içerisinde bir tamam ödeneceğini ifade etti.

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Şanlıdağ, Mandora(King) ürününe, birinci sınıf paketleme kalitesine göre, bahçede tonuna bin 350 TL’ye kadar, Greyfrut ise Meysan Sıkma tesisinde değerlendirilmek üzere bahçede dalında tonuna 1000 TL fiyat belirlendiklerini kaydetti.

Ürünlerin Cypfruvex Ltd’e verilmesi için şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.


 

Son Güncelleme: 11.12.2019 13:47
Anahtar Kelimeler:
CypfruvexMandora Ve Greyfrut Alım Fiyatları
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