banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99326
ALTIN
236.871
DOLAR
5.5638
STERLİN
7.3427
EURO
6.2937
Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası
BABASININ EVİNİ KUNDAKLAYAN KIZA 4000...
Hırsız Çetin tutuklu yargılanacak
HIRSIZ ÇETİN TUTUKLU YARGILANACAK
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307

Cypfruvex Mandora ürün bakiyelerini ödüyor

Cypfruvex Mandora ürün bakiyelerini ödüyor

25 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Cypfruvex Mandora ürün bakiyelerini ödüyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), şubatın ilk yarısında alınan 1. Sınıf Mandora (King) mandalin ürünü bakiyelerinin 29 Mart Cuma’dan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, 1-15 Şubat’ta şirketçe alınan birinci sınıf Mandora ürün bedellerinin bakiyesini alabilmek için ilgili üreticilerin kimlik kartları ile Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 25.03.2019 18:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası
Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yatakta bırakılan saç kurutma makinesi ev yangınına neden oldu
Yatakta bırakılan saç kurutma makinesi ev yangınına neden oldu
Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi
Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi
Meteoroloji açıkladı: “Çarşamba ve Perşembe yağmur var”
Meteoroloji açıkladı: “Çarşamba ve Perşembe yağmur var”
Kıbrıs Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği Yeni Yönetimini Belirledi
Kıbrıs Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği Yeni Yönetimini Belirledi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Res-bir’den Çoklu Tarife Eleştirisi
Res-bir’den Çoklu Tarife Eleştirisi
Afad’ın Deprem Simülasyon Tırı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ayrıldı
Afad’ın Deprem Simülasyon Tırı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ayrıldı
Güzelyurt Ve Lefke İlçelerinde Doludan Zarar Gören Narenciye Köyleri Askıda
Güzelyurt Ve Lefke İlçelerinde Doludan Zarar Gören Narenciye Köyleri Askıda

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim