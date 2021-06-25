Cypfruvex'den açıklama

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, şirketin 2020-2021 narenciye sezonunda 23 Nisan tarihine kadar paketleme kalitesindeki valensiya ürününü sözleşme mukabili şirkete vermiş ve avans almış tüm üreticilerin kalan bakiye ürün bedellerinin tamamının 29 Haziran Salı günü itibarıyla ödenmesine başlanacağı kaydetti.

Cypfruvex’e müracaatları ile ödemelerini alabilecekleri belirtildi.

