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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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Cypfruvex'den açıklama

K.M.S. Cypfruvex İşletmecilik Ltd. valensiya ürün bedellerinin kalan bakiyesinin salı günü itibarıyla ödenmesine başlanacağını duyurdu.

25 Haziran 2021 Cuma 14:30
Cypfruvex'den açıklama
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Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, şirketin 2020-2021 narenciye sezonunda 23 Nisan tarihine kadar paketleme kalitesindeki valensiya ürününü sözleşme mukabili şirkete vermiş ve avans almış tüm üreticilerin kalan bakiye ürün bedellerinin tamamının 29 Haziran Salı günü itibarıyla ödenmesine başlanacağı kaydetti.  

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Açıklamada, ilgili üreticilerin banka hesabı olanların Ziraat Bankası’na, hesabı olmayan üreticilerin ise Cypfruvex’e müracaatları ile ödemelerini alabilecekleri belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 25.06.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
Cypfruvex
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