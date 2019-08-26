banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97149
ALTIN
288.508
DOLAR
5.8139
STERLİN
7.1455
EURO
6.4836
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Girne'de döviz bürosunu soydu
GİRNE'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU
Mağusa’da 1 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 1 KİŞİ...
Ağaçlar ve balyalar yandı!
GÜZELYURT'DA YANGIN
banner307

Çürük elmalar temizlenmedikçe…

26 Ağustos KIBRIS MANŞET Başyazı

Çürük elmalar temizlenmedikçe…

26 Ağustos KIBRIS MANŞET Başyazı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:22
Çürük elmalar temizlenmedikçe…

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz…

Daha önce bu kadarı olmuş mudur bilinmez ama geleceğe doğru umut ile bakmaktan uzak yaşadığımız bu zamanlarda Kıbrıs Türkü..

Toplumsal zihnimize yön veren her şeyde, manşetler, haberler, sosyal medya yorumları ve sokakta konuşulanlarda ortak kaygı veya ortak eleştiriler  “ne olacak bu memleketin halinden”  öte “nereye gidiyor ülke” kaygısında birleşiyor…

Birincisi şimdiden şu anda olana dair endişeyi anlatırken ikincisi ise geleceğe dair umutsuzluk ve kaygıyı içinde barındırıyor.

Ve de umutsuzluk ve kaygıdan beslenerek gelecekten ümidini kesme noktasına taşıyor toplumu ki bu algı toplumu bir buhrana, bir sosyal patlamaya taşıyacak, üzerinde yaşadığı toprağa ve birlikte yaşadığı insana düşman olma noktasına getirecek  tehlikeli bir de sürecin başlangıcı olarak sinsi sinsi , bizi içten ele geçiren bir noktaya doğru gidiyor…

Peki Kıbrıs Türkü haksız mı geleceğinden umudu kesme, bu topraklara ve insanına dair ümidini kaybetme noktasına gelmekte?

Gün geçmiyor ki gazete ve TV haberleri ile sosyal medyada yazılanlar ile en mahrem alanımız evimizin içi, yolsuzluk, uyuşturucu, kumar, sanal bahisler, insan kaçakçılığı, cinayet, hırsızlık, nitelikli ve organize dolandırıcılık, suçların bazılarından nemalanan politikacılar, polisler, bürokratlar ile ilgili iddialar  ve en masum ! ifadesi ile yapanın yanına kaldığı kokuşmuşluk ve çürümüşlük kokan benzer haberler ile işgal edilmesin.

Polis Müfettişi olan üstelik mali operasyonlar biriminde de görev yapmış olan zanlının meslektaşları tarafından tutuklanmasının ardından ortaya çıkanlar ve ispatlanmayı bekleyen iddialar  çürümüşlük kokan olaylar dizisine eklenirken “Polisteki Çürük Elmalar Temizlensin” sloganları yine atılmaya başlandı.

Polisteki çürük elmalar temizlenince düzelecek mi her şey?

Ne zaman peri masalından uyanmayı başaracağız?

Kötü kalpli kurt’a cezasını kahraman avcı verince orman huzura kavuşacak Kırmızı Başlıklı Kız ile ailesi ve tüm insanlar sonsuza kadar mutlu ve huzurlu mu yaşayacak sanıyorsunuz yoksa…

banner317
Polis Teşkilatımız içerisindeki çürük elmalar mutlaka temizlenmeli , suç cezasını bulmalı ve yapanın yanına artık kar kalmamalı elbet ama Polis içerisinde yaşananlar ya buzdağının görünen kısmı ise!

İç içe girmiş suç alanlarına yön veren, bunlardan nemalanan politikacılar, polis teşkilatı mensupları, sermaye sahipleri, bürokratlar, yargı mensupları, avukatlar, öğretmenler, gazetecilerin yüzmesine yardımcı olduğu koskocaman bir buzdağı var üzerimizde…

En masum ve saf hali ile soralım saydığımız kesimlerin yaşananlara dair ortaya etik bir tavır ve duruş sergilememesi bile dolaylı olarak suça ortak olmak değil midir?

Etik değerlerin yok olduğu ki yasaların uygulanmasında veya sulandırılmamasında insan vicdanı ve bağlı olduğu etik değerler değil mi dir  namuslu insan olmamızı sağlayan?

Bu toprakların artık namuslu insanlara ihtiyacı var…

Para kaybetmek uğruna etik duracak avukatlara, örneğin toplumu derinden sarsan tapu sahteciliği davasında etik durarak zanlıları savunmam etik olmaz diyerek duruş sergileyecek hukuk insanlarını görmeye ihtiyacı var toplumun…

Toplumun midesini bulandıran olaylar karşısında istifa etmesi gerekenler tarafından bu topraklara inancımızı ve insanımıza güvenimizi erozyona ve bizi bizi düşürmek pahasına olayların üzeri bir şekilde ve bilinen şekillerle kapatılmaya devam ediyorsa birilerinin artık dur demesinin de zamanı geldi demektir.

3355 kilometrekarenin hadi birazcık daha küçültüp toplumu derinden etkileyen kokuşmuş ve çürümüş ilişkilerin yaşam sürdüğü üç büyük kentin yüzölçümünden hareketle yaklaşık 500 kilometrekarelik alanın güvenliği ve orada yaşayan insanımızın huzurunu  sağlayamayanların da bahanelerini duymak istemiyor artık insanımız…

Yolsuzluk yapan bir polisin cezalandırılması ile sistem kendini kurtaramaz ve namusunu artık temizleyemez..

Bahaneleri bir tarafa bırakıp ortaya etik ve namus temelinde  irade koymamız gerek her ne pahasına olursa olsun çünkü sonunda kurtarılacak olan vatan dediğimiz üzerinde yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz topraklar olacaktır…

Farkı varmış gibi kimimizin vatan kimimiz memleket dediği bu topraklara yeniden inancının artması için Kıbrıs Türk’ü başarı öyküleri ile yapanın yanına kalmaması için ülkesinin kokuşmuşluk ve çürümüşlükten temizlenmesini görmek istiyor.

Peri masalından uyanmanın zamanı da geldi geçiyor ayrıca…

Son Güncelleme: 26.08.2019 07:55
Anahtar Kelimeler:
BAŞYAZI KIBRIS MANŞET KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Muş’ta
Başbakan Tatar Muş’ta
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine
“Çocuk etkinlikleri gecesi” düzenlendi
“Çocuk etkinlikleri gecesi” düzenlendi
Tatar Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Tatar Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Tatar’dan Konya’da garantörlük vurgusu
Tatar’dan Konya’da garantörlük vurgusu
26 Ağustos Pazartesi KKTC döviz kurları...
26 Ağustos Pazartesi KKTC döviz kurları...
Dolar/TL Asya'da "ticaret savaşı" ile sert yükseldi
Dolar/TL Asya'da "ticaret savaşı" ile sert yükseldi
“Mermer verdim dükkan aldım…”
“Mermer verdim dükkan aldım…”
Hava Durumu...
Hava Durumu...
Özersay: “Değişen nedir ki yine federasyon süreci başlatıyorsunuz?”
Özersay: “Değişen nedir ki yine federasyon süreci başlatıyorsunuz?”

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim