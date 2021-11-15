banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
Dünden bugüne KKTC
Dünden bugüne KKTC
KKTC 38 yaşında!
KKTC 38 yaşında!
15 Kasım'da Cumhuriyet kurduk da ne oldu?
15 Kasım'da Cumhuriyet kurduk da...
banner405

Cumhuriyet’in 38’inci yıldönümü Değirmenlik’te de kutlandı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:45
Cumhuriyet’in 38’inci yıldönümü Değirmenlik’te de kutlandı

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında saat 09:00’da; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın, Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nın, Demirhan Polis Karakol Amirliği’nin, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Düzova İlkokulu müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Büstü önüne çelenklerin sunulmasıyla başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Topçu Teğmen Mükremin Bacak tarafından yapılırken, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur ve Eylül Akkoyun da günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular. 

banner341
Tören, Anıt Özel Defteri'nin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 15.11.2021 12:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin oyuncuları, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin oyuncuları, Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
2022 Bütçesi yarın komitede görüşülmeye başlanıyor
Tatar tebrik kabul etti
Tatar tebrik kabul etti
KKTC'nin kuruluş yıldönümü mesajları
KKTC'nin kuruluş yıldönümü mesajları
Fuat Oktay KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılıyor
Fuat Oktay KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılıyor
Açık pazarda şeker ölçümü yapıldı
Açık pazarda şeker ölçümü yapıldı
Tatar, İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti
Tatar, İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti
Kuir Kıbrıs Derneği, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti
Kuir Kıbrıs Derneği, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret etti
İlk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi
İlk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi
Dünden bugüne KKTC
Dünden bugüne KKTC

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim