Cumhuriyetçi Türk Partisi 49. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak

Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenliyor.
CTP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’da yer alacak.
(EMR/YIL)
Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenliyor.
Lefkoşa, 24 Aralık 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenliyor.
CTP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’da yer alacak.
(EMR/YIL)