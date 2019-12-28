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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu yaşını kutladı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu yaşını kutladı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:27
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49’uncu yaşını kutladı...


Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan resepsiyona çok sayıda partili ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin 49 yıldır her türlü bedeli ödemeyi göze alarak demokrasi, özgürlük ve barış için mücadele ettiğini söyledi.

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Erhürman, Kıbrıs’ta bir an önce barışa, demokrasiye, özgürlüğe ve eşitliğe ve ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Erhürman ‘Kıbrıslı Türkler, Rumlar, Ermeniler, Maronitler ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes için bu adada bir ağaç gibi tek ve hür yaşamak için CTP’liler mücadele ediyor ve etmeye devam edecekler. Çok uzun,çok engebeli bir yol yürüdük. 49 yıldır yorulmadık, yılmadık. Bir 49 yıl daha olsa aynı heyecanla aynı enerjiyle yürürüz. Ancak hepimiz biliyoruz ki bizim bir an önce barışa ihtiyacımız var, bizim demokrasiye, özgürlüğe eşitliğe, kendi ayaklarımız üzerinde durmaya bir an önce ihtiyacımız var. Çünkü biz Kıbrıs Türkü halkını kimliğiyle, kültürüyle, varlığıyla geleceğe taşımaya ant içtik ve bu doğrultuda yürümeye devam edeceğiz’ diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’lilerin 2020’nin umut yılı olmasının mimarı olacağını ifade ederek ‘2020’deki umudun altında da bizim imzamız olacak’ dedi.

Resepsiyonda daha sonra pasta kesildi.

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