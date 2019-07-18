Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi Toplandı

KOMİTE, “SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ GÜZELYURT BÖLGE AMİRLİĞİ VEZNESİNDEKİ EKSİK PARA HAKKINDA SAYIŞTAY DENETİM RAPORU”NU GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan, “Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği Veznesindeki Eksik Para Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ilgili gündem maddesinin ilerleyen toplantılarda da ele alınacağı kaydedildi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığındaki komite toplantısına, HP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Kutlu Evren ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

Sayıştay Komitesi toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yetkililer de katılarak, görüş ve önerilerini sundu.

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