Cumhuriyet Meclisi’nde Çeşitli Konularda Güncel Konuşmalar Yapıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapıldı.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, “Polis örgütünün sorunları” konulu konuşmasında, polisin ülke ve vatandaş güvenliğini sağlamak açısından önemine vurgu yaparak, devletin ve hükümetin öncelikli görevinin polise hak ettiği değeri vermek olduğunu kaydetti.

Öztürk, uzun saatler çalışan, her türlü toplumsal olayda ilk aranan yer olan polislere haklarının verilmediğini, ailelerine vakit ayıramadığını, uzun saatler çalıştığından ötürü emekliliğinde sağlık problemi yaşadığını veya emeklilik parasını kullanamadan öldüğünü söyledi.

Polisin yaşadığı sıkıntılar, polis açığı ve ağır iş yüküne işaret eden Öztürk, özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda polisin önemine dikkat çekti, polisin sıkıntılarının giderilmesini istedi.

GÜNDÜZ

UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz de, “Ulaştırma” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Gündüz, ulaştırma denince deniz, hava ve karanın geldiğini, bu konuda ülkeye gelen turistlerin ilk olarak kullandığı ulaşımın karayolları olduğunu, ancak ülkenin karayollarında ciddi sıkıntılar bulunduğunu, yolların özellikle gece karanlık olduğundan, yol güvenliğinin bulunmadığını kaydetti.

Gündüz, toplu taşımacılık ve “korsan taşımacılık” konusunda yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu sorarak, Kar-İş’e bu konuda yasal çalışma yapmasını ve tek çatı altında toplanmasını önerdi.

Deniz ulaştırmasında “ağlanacak noktaya” gelindiğini ifade eden Gündüz, gemi kalmadığını, o yüzden artık limanlarla ilgili yasal çalışmaya da gerek olmadığını, uçak fiyatlarının zaten uçtuğunu ifade ederek, hükümetin ulaştırma ile ilgili çalışma yapmasını ve bu alana yatırımın teşvik edilmesini istedi.

Gündüz, kapalı ve davalık olan Gönyeli üst ve alt geçit yolunun sorununun çözülmesi gerektiğini, yargıda olan bir konuya müdahale etmek istemediklerini, ancak bir belediye başkanının yargıda olan bir konu için çıkıp “bu yolu açacağız” demesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu dakikadan sonra yargıya müdahale olduğunu kaydetti.

Yollardaki sıkıntılara işaret eden Gündüz, kamyonların aşırı yük taşıdığını ve denetlenmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca aydınlatma, yol çizgileri konularının önemine ve kaza risklerine dikkat çekti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, Güzelyurt Lefke anayolunun uzun bir zamandan sonra sıkıntıların giderilerek trafiğe açıldığını, ancak sıkıntıların ve eksikliklerin bu yolda sürdüğünü, tam tamamlanmadığını birçok defa dile getirdiklerini anlattı.

Atakan, bu yoldaki bir kavşakta bir ara emri daha bulunduğunu ve uzlaşma aşamasında olduklarını ifade etti, trafiğe yakın bir zamanda kazandırılabileceğini söyledi.

Aydınlatma noktasında vurgulamak istediği bir konu olduğunu ifade ederek, tüm yollarda aydınlatmanın mümkün olmadığını, ayrıca bakım ve idamesinin de zor olduğunu, ellerindeki araç gereç insan gücü sıkıntıları bulunduğunu, Kıb-Tek’in de kendilerine yardımcı olmadığını anlatan Atakan, şehir girişleri ve kavşaklarda aydınlatmaya önem vereceklerini, ayrıca şerit çizimlerinin önemine dikkat çekti.

Atakan, Karayolları Dairesi’nin “tabelası” olduğunu ancak dairenin olmadığını, 136 çalışan bulunan dairede işçilerin yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu kaydetti. Araçların aletlerin eski olduğunu, şantiyelerin elden çıkarıldığını, asfalt alacak durumunun olunmadığını ifade eden Atakan, bu imkansızlıkları aşmak için müteahhitler ve bazı üniversiteler ile çalıştıklarını keşifler çıkardıklarını, yapım bakım onarım ve idame işlerini müteahhitlere bölge bölge vererek çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yol çizgilerinin de parlayan ve sürücüyü uyaran şekilde yeniden çizileceğini, trafik yön ve uyarı tabelalarının belli bir standarda getirileceğini, ülke genelindeki karayollarında gerekli aydınlatmaların düzeltileceğini, bariyerlerin yenileneceğini anlatan Atakan, yolların “çiçek ekilecek duruma gelmesinden” memnun olmadıklarını üzüldüklerini ancak mevsimden dolayı basit bir çukurun bile büyüdüğünü, müdahale edilse de kapatılamadığını belirtti.

Atakan, Gönyeli çemberinde yaptıkları bir yamalamayı örnek vererek, yaptıkları yamanın ertesi günkü bir sağanak yağmurda hemen açıldığını kaydetti, yağışlı periyodun geçmesini bekleyeceklerini söyledi.

Toplu taşıma konusunda Kar-İş ile olumlu bir çalışma içerisinde olduklarını ve bu çalışmayı sağlam bir hukuki zemine oturtmak için “kılı kırk yardıklarını” ifade eden Atakan, bu çalışmaları anlattı.

Atakan, Gazimağusa ve Girne limanlarında iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, Denizcilik Müsteşarlığı yaratmak için çalıştıklarını, Gazimağusa Limanında kamu özel sektör işletmesi için ihale sürecinin 2019’un ikinci yarısında açıklanacağını kaydetti.

Trafik kazalarının önlenmesi, karayollarında düzenlemeler ve tedbirler için çalıştıklarını belirten Atakan, mevcut eğitim ve ehliyet sisteminin de geliştirilmesi gerektiğini, bu yönde ciddi çalışma başlatıldığını vurguladı.

Atakan, Ciklos kazası ile ilgili polis raporunun kendilerine ulaşmadığını, raporun henüz tamamlanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi aldığını ifade etti.

Menteş de yeniden söz alarak, UBP olarak doğru yapılan her işe doğru dediklerini, muhalefette ne söyler ne eleştiri yaparlarsa da bilerek yaptıklarını söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “Belediyelerin Sorunları ve Mehmetçik Belediyesindeki Gelişmeler” konusunda konuştu. Arıklı, belediyelerin çalıştığını ancak asıl yaraya merhem olacak çalışmaları yapmaktan uzak olduğunu ifade ederek, belediyelerle ilgili yapılan reform çalışmalarına işaret etti, belediyelerin sayılarının azaltılması, gelirlerinin artırılması, harcamalarının denetimi ve merkezden yetki devri gibi çalışmaların da yapılması gerektiğini kaydetti.

Arıklı, belediyelerdeki sıkıntılara ve personel giderlerine işaret ederek, ada genelindeki belediyelerin gelirleri ve giderleri ile ilgili bilgi verdi, belediyelerin rahatlatılması için çalışma yapılması gerekliliğine işaret etti.

İskele bölgesinde Kalecik’te bir inşaata verilen izni eleştiren Arıklı, Şehircilik Dairesinin denize 12 metrede izin verildiğini, bunun açıklanmasını talep etti. “Bu ülkede güçlülerin hukuku mu egemen olacak” diye soran Arıklı, açıklama istedi.

Mehmetçik Belediyesi’nin plajının özelleştirilmesi ile ilgili girişim olduğunu ifade eden Arıklı, CTP üyesinin belediye başkanı olduğu bu belediyede özelleştirmeye hemen ses çıkarılması gerektiğini, buradaki restoran ve plajın TC katkılarıyla, halk yararına yapıldığını kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yerel yönetimler reformu ile ilgili bu yıl bir hedef koyduklarını ve bu çalışmayı yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Baybars, tüm belediyeleri ayağa kaldıracak bu reformun topyekun bir çalışma olduğunu, belediye sayısının azalmasını da içereceğini, belediyelerin mali ve ekonomik yapıların güçlendirilmesi, devlet katkısı, denetleme gibi konuların yasaya eklenmesi gibi çalışmalar olduğunu ifade ederek, bu konuda tüm siyasi partilerden de görüş alacaklarını anlattı.

“Reform” dendiğini ancak ne denmek istendiğini belirlemek için ortak akılla hareket edilmesinin önemine işaret eden Baybars, bu reform ile muhtarların da daha etkin olması gerekliliğine işaret etti.

Bu konuda çalıştay düzenlemeyi de hedeflediklerini anlatan Baybars, temel yaklaşımların çalışılacağını kaydetti, yerel yönetimlerle ilgili birimin güçlendirileceğini yerel yönetimlere gereken desteği vereceğini kaydetti.

Baybars, belediyeler reformuna belediyelerin şu anki durumuyla girilmesi durumunda reformun sürdürülebilir olamayacağını belirterek, ileriki günlerde bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

Kalecik’te verilen inşaat izinleri ile ilgili de konuşan Baybars, buradaki iznin geçmiş zamanda verildiğini, dairenin sadece görüş verdiğini, ÇED raporu alınması şartı da olduğunu, ancak İskele Belediyesinin inşaat ruhsatını verdiğini ifade etti ve belediyeden bilgi istendiğini anlattı.

Mehmetçik Belediyesi ile ilgili konuya da değinen Baybars, girişimler yasal olduğu sürece merkezi hükümetin yerel yönetime müdahale edemediğini kaydetti.

ZAROĞLU

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da, “Kıbrıs konusu” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Zaroğlu, ilk olarak Azerbaycan’daki Ermeni zalimliğini kınadı.

Zaroğlu, geçen hafta yapılan kapalı oturumda soramadığı soruları bugün kürsüden dile getirmek istediğini ifade ederek, federasyon görüşmelerinin çöktüğünü ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu görüşmelere kaldığı yerden devam etme arzusunda olduğunu, iki devletli çözümü gündeme getirip tartışmayı ise reddettiğini savundu.

Zaroğlu, CransMontana’da sunulan haritadan neden Kıbrıs Türk tarafının ve o dönemin hükümetinin haberi, verilecek yerlerde oturan kişilerin bilgisi olmadığını ileri sürerek, Rumların nereye yerleşeceği? Türkiye Cumhuriyeti ve o dönem hükümetinin karşı duruşuna rağmen haritanın neden verildiği? Rumların Kıbrıs Türk tarafında çalışması, iş kurması, oy kullanması, nüfus bilgilerinin neye göre verildiği? yerleşiklerin durumu? gibi sorular sordu.

Akıncı’nın Rum tarafına bunların yanında Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü, toprak gibi birçok konuda taviz verdiğini iddia eden Zaroğlu, verildiğini savunduğu bu tavizlerin teslimiyet olduğunu savundu.

Zaroğlu, hükümete de Rum devletinin AB seçimi için KKTC’de propaganda yapılmasının Anayasaya uygun olup olmadığını sordu, bu seçimin tuzak olduğunu ve oy kullanılmaması gerektiğini ileri sürdü.

Bertan Zaroğlu, Akıncı’nın “Federasyon” düşüncesine yönelik “saç kesilmiş artık kel görünmüştür” dedi.

CANALTAY

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da, “Turizm” ile ilgili konuştu. Canaltay, ilk olarak muhalefetin konuştuğu gün hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısı veya başka konularda planlama yapmasının doğru olmadığını, bundan sonra muhalefet olarak konuşma yapmayarak, sessiz kalarak bu durumu protesto edebileceklerini söyledi.

Canaltay, otellerin boş olduğunu, birkaç şirket olmasa operasyon yapmasa otellerin boş kalacağını, uçak fiyatlarının düşmeyeceğini aksine yükseleceğini ifade ederek, rakamlarla bilgi verdi.

Fiyatların düşmesi için hafta sonu da hafta içi de büyük gövdeli uçakların KKTC’ye gelmesi, Ercan yeni pistinin mutlaka erken zamanda tamamlanması gerektiğini ifade eden Canaltay, turistin yavaş yavaş Larnaka’ya kaydığını ve turizmde bu kadar rahatlığın olamayacağını kaydetti.

Turizmde kapılarda da sıkıntılar yaşandığını ifade eden Canaltay, turizmde tanıtım ve pazarlamanın önemine işaret etti, reklamlara yönelik eleştirilere bulundu, “North Cyprus” isminin unutulduğunu savundu.

Sanal reklamların önemine işaret eden Canaltay, KKTC’nin olmayacak reklamları 100 bin stg karşılığında Londra’da metrolarda yaptığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, “Üreticiyi bekleyen sorunlar” konusunda güncel konuşma yaptı. Çavuşoğlu, hükümetin mecliste olmamasını eleştirerek, üretici sorunlarını tartışacağı konuşmasını haftaya yapacağını kaydetti.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu görüşmeye başladı. Komite başkanı Fikri Toros raporu okudu.

(EMR/ŞEB) EK VERİLECEK

Haber: Emir Ertorun