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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:34
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasalarını, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve  Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere geri alınan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite,  Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere geri alınan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oy birliği ile kabul etti, III. okunuşunu bir sonraki haftaya bıraktı.

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Komite, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul ederek III. okunuşunu da tamamladı.

HP Milletvekili Jale R. Roger başkanlığında yapılan Komite toplantısına, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe,  CTP Milletvekili Sıla U. İncirli,  HP Milletvekili Hasan Topal ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

(AK/HA)                              FOTOĞRAFLI

 

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