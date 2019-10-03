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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

KOMİTE, “RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI”NIN MADDE MADDE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

KOMİTE, “RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI”NIN MADDE MADDE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

KOMİTE, “RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI”NIN MADDE MADDE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ
Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmeye devam etti. 
Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam  edecek.
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, komite üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz  ve  HP Milletvekili  Hasan Topal  katıldı. 

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Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililerin yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.   
“Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:  
“Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastahanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”
(TUĞ/HÖ) 
 

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