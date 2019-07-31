Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı

KOMİTE, “HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI”NIN GENELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplanarak, “Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın geneli üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanan komite, gündeminde bulunan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin mevcut tasarıya ilişkin yazılı görüşünü de ele aldı.

Komite, bir sonraki toplantıda, söz konusu Yasa Tasarısı’yla ilgili çalışmalarını ele almaya devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak ise, Başsavcılık’tan Aysu Erginel, Yüksek Mahkeme Kıdemli Yargıç Fadıl Aksun, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Sonay Özmen, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Hukuk Muhakemeleri Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle açıklandı:

“Fasıl 6’nın oluşturduğu mevcut yasal düzen içerisinde tespit edilen somut sorunları aşmak ve mahkeme hükümlerinin etkin ve adil bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak amacıyla Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

(TUĞ/HÖ)

