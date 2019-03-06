Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Bugün Toplandı

KOMİTE TOPLANTISINDA, “ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI” VE “CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ” ELE ALINDI



Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

Komite, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve UBP Miletvekili Özdemir Berova katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” konusu ile ilgili olarak davet edilen, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Vicdani Ret İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yetkililer ile Emekli Tuğgeneral Erdinç Korkuter ve Emekli Tuğgeneral Salih Cengaver Cem katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini aktardılar.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komite Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile ilgili olarak davet edilen, Fazilet Özdenefe (Öneri Sahibi), Dr.SılaUsar İncirli (Öneri Sahibi), Evrensel Hasta Hakları Derneği, Mülteci Hakları Derneği, SOS Çocuk Köyü, Eczacılar Birliği’nden yetkililer ve Doç Dr. Eylem Ümit Atılgan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

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