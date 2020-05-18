banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 39°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101753
ALTIN
386.689
DOLAR
6.8554
STERLİN
8.3468
EURO
7.4305
banner339
Ani ve gayri tabii ölüm (gelişme)
ANİ ÖLÜM
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu kalacak
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACALAR
Kamuda normal çalışma sistemine dönülüyor
NORMALLEŞME SÜRECİ
Deniz anası tehlikesine dikkat!
ÖNEMLİ UYARI!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 11.25’te toplandı. 

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:17
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
banner337
banner345

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 11.25’te toplandı. 

Genel Kurul, Başbakanlık’ın önerisi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı için ivedilik istendi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında dün yaşanan yangın dolayısıyla halka ve herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tatar, yangının daha büyük felakete dönüşmesini engelleyen herkese teşekkür etti. 

Soğutma çabalarının devam ettiğini anlatan Tatar, helikopterden dün bakıldığında yangının çok geniş bir alana yayıldığını gördüğünü ve bunun bir felaket olduğunu belirterek, bundan sonra da bu gibi olaylar için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından talep edildiğini dile getiren Tatar, bir tutuklunun soruşturmaya çıkana kadar geçirdiği zaman için yasada olan bir eksikliğin giderilmesi yönündeki çalışma olduğunu söyledi.

Yangında 125 kişinin görev başında olduğunu dile getiren Tatar, ülkede çeşitli sıkıntılar olduğunu ve bundan sonra yangın çıkmasına sebebiyet veren olasılıkların yeniden düzenlenerek disiplin altına alınması caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. 

Şuanda yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tatar, bazı özel firmaların araçlarının da yangın söndürme alanında görev yaptığını ve bunların yasal zeminde daha güçlü kılınması için yasal bazı düzenlemelerin yapılması düşüncesinin olduğunu söyleyerek ilgili kurumlara da gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Tatar, dün birkaç yerde ayni anda çıkan yangınların da araştırıldığını dile getirdi. Çevre temizliği için vatandaşa da çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Tatar, şuanda orman ekiplerinin de gerekli düzenlemelerin alınması için sahada çalıştıklarını kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliğinin fırsat olduğunu ve komite toplantılarına katılarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Özyiğit, önerilerinin dikkate alınmasını umduğunu söyledi. 

banner341
ARIKLI 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının hazırlanmasının yerinde bir hareket olduğunu söyledi.

Şartlı tahliye konusuna da değinen Arıklı, hükümetin kurula söz geçiremediğini savundu.

Arıklı, şartlı tahliye kurulunun kendine münhasır olduğunu ileri sürdü.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısına olumsuz görüş vermeyeceklerini fakat aciliyeti konusunda hemfikir olmadıklarını kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’na neden ivedilik istendiğini belirtmek istedi.

Polis nezaretinde kısa süreli tutukluların gözden kaçırıldığını ve kişi hak ve özgürlüklerinin engellenmesinden dolayı bir hak ortaya çıktığını dile getiren Baybars, Covid salgını süresinde tutuklanan kişilerin polis nezaretinde geçirdikleri sürenin, yargılandığında aldıkları cezadan eksiltilmesi için yapıldığını kaydetti.

“Şartlı tahliye bir af değildir” diyen Baybars, bu dönemdeki sıkışıklıktan dolayı ceza evindeki süresinin üçte birini geçirenlerin başvurusunun öngörüldüğünü dile getirdi.

Baybars, şartlı tahliye kurulunun uzman kişiler tarafından kurulduğunu ve şartlı tahliyenin belli kriterleri olduğunu ve siyasilerin buna müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliği oybirliği ile onaylandı.

(HUR/ŞEB)EK VERİLECEK
Haber: Hurşide Baybora
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te Güncel Konuşmalar Yapılıyor
Meclis’te Güncel Konuşmalar Yapılıyor
Tepebaşı-Akdeniz arasında ormanı ateşe vermek isteyen bir kişi tutuklandı
Tepebaşı-Akdeniz arasında ormanı ateşe vermek isteyen bir kişi tutuklandı
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta Toplandı
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta Toplandı
Peace Players-cyprus İki Toplumlu Sağlık Çalışanlarına Destek Videosu Yayınladı
Peace Players-cyprus İki Toplumlu Sağlık Çalışanlarına Destek Videosu Yayınladı
Kültür Dairesi, Corona Virüs Tedbirleri Nedeniyle Ertelediği Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yapacağı Mali Yardım Başvurularını Mayıs Sonu Kabul Etmeye Başlıyor
Kültür Dairesi, Corona Virüs Tedbirleri Nedeniyle Ertelediği Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yapacağı Mali Yardım Başvurularını Mayıs Sonu Kabul Etmeye Başlıyor
Yangın Nedeniyle Kapanan Kalkanlı-çamlıbel Yolu Açıldı
Yangın Nedeniyle Kapanan Kalkanlı-çamlıbel Yolu Açıldı
Elcil: “öğrenci İle İlgili Öğretmenin Yaptığı Değerlendirmeye Bakanlığın Müdahale Etmesi,  öğretmenin Emeğine Saygısızlık Ve Özgürlüğüne Müdahale”
Elcil: “öğrenci İle İlgili Öğretmenin Yaptığı Değerlendirmeye Bakanlığın Müdahale Etmesi,  öğretmenin Emeğine Saygısızlık Ve Özgürlüğüne Müdahale”
Yasa gücünde kararname onaylandı
Yasa gücünde kararname onaylandı
Lefke Polis Karakolunun Telefonu Devre Dışı
Lefke Polis Karakolunun Telefonu Devre Dışı
İncirli’de yangın
İncirli’de yangın

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim