Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda saat 11.25’te toplandı.

Genel Kurul, Başbakanlık’ın önerisi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı için ivedilik istendi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında dün yaşanan yangın dolayısıyla halka ve herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tatar, yangının daha büyük felakete dönüşmesini engelleyen herkese teşekkür etti.

Soğutma çabalarının devam ettiğini anlatan Tatar, helikopterden dün bakıldığında yangının çok geniş bir alana yayıldığını gördüğünü ve bunun bir felaket olduğunu belirterek, bundan sonra da bu gibi olaylar için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından talep edildiğini dile getiren Tatar, bir tutuklunun soruşturmaya çıkana kadar geçirdiği zaman için yasada olan bir eksikliğin giderilmesi yönündeki çalışma olduğunu söyledi.

Yangında 125 kişinin görev başında olduğunu dile getiren Tatar, ülkede çeşitli sıkıntılar olduğunu ve bundan sonra yangın çıkmasına sebebiyet veren olasılıkların yeniden düzenlenerek disiplin altına alınması caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şuanda yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tatar, bazı özel firmaların araçlarının da yangın söndürme alanında görev yaptığını ve bunların yasal zeminde daha güçlü kılınması için yasal bazı düzenlemelerin yapılması düşüncesinin olduğunu söyleyerek ilgili kurumlara da gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Tatar, dün birkaç yerde ayni anda çıkan yangınların da araştırıldığını dile getirdi. Çevre temizliği için vatandaşa da çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Tatar, şuanda orman ekiplerinin de gerekli düzenlemelerin alınması için sahada çalıştıklarını kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliğinin fırsat olduğunu ve komite toplantılarına katılarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Özyiğit, önerilerinin dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının hazırlanmasının yerinde bir hareket olduğunu söyledi.

Şartlı tahliye konusuna da değinen Arıklı, hükümetin kurula söz geçiremediğini savundu.

Arıklı, şartlı tahliye kurulunun kendine münhasır olduğunu ileri sürdü.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısına olumsuz görüş vermeyeceklerini fakat aciliyeti konusunda hemfikir olmadıklarını kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’na neden ivedilik istendiğini belirtmek istedi.

Polis nezaretinde kısa süreli tutukluların gözden kaçırıldığını ve kişi hak ve özgürlüklerinin engellenmesinden dolayı bir hak ortaya çıktığını dile getiren Baybars, Covid salgını süresinde tutuklanan kişilerin polis nezaretinde geçirdikleri sürenin, yargılandığında aldıkları cezadan eksiltilmesi için yapıldığını kaydetti.

“Şartlı tahliye bir af değildir” diyen Baybars, bu dönemdeki sıkışıklıktan dolayı ceza evindeki süresinin üçte birini geçirenlerin başvurusunun öngörüldüğünü dile getirdi.

Baybars, şartlı tahliye kurulunun uzman kişiler tarafından kurulduğunu ve şartlı tahliyenin belli kriterleri olduğunu ve siyasilerin buna müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliği oybirliği ile onaylandı.

(HUR/ŞEB)EK VERİLECEK

Haber: Hurşide Baybora

