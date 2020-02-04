Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Saat 11.00’de başlayan Genel Kurul toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
(GÖZ/HA)
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Saat 11.00’de başlayan Genel Kurul toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.