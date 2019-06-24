Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında bugün saat 12.40’ta toplandı.
Genel Kurul, divan toplantısı ve partilerin grup toplantıları nedeniyle gecikmeli başladı. Toplantıların gündeminde UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite oluşturulması ve komite üyelerinin belirlenmesi bulunuyordu.
Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce okutulup onaya sunuşlara yer verildi.
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Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal