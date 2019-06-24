Lefkoşa, 24 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında bugün saat 12.40’ta toplandı.

Genel Kurul, divan toplantısı ve partilerin grup toplantıları nedeniyle gecikmeli başladı. Toplantıların gündeminde UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite oluşturulması ve komite üyelerinin belirlenmesi bulunuyordu.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce okutulup onaya sunuşlara yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden bir özel bir komite oluşturulmasına ilişkin kararı okutuldu. Karar onaylanmadan önce parti başkanları konuşma yapıyor.

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Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal