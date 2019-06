Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Sona Erdi

Lefkoşa, 11 Haziran 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 15.30 sıralarında tamamladı.

İNCİRLİ: “ÇAĞDAŞLIK ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAMA KATILMASIYLA ÖLÇÜLEBİLİR”

Güncel konuşmaların yapıldığı toplantıda söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli “Engelli Yurttaşların Hukuki Sorunları” hakkında konuştu.

İncirli, bir toplumun çağdaşlığının engelli bireylerinin toplum yaşamına katılmasıyla ölçülebileceğini ifade etti.

2010 yılında Meclis’ten geçen BM engelli bireylere ilişkin uluslararası sözleşmenin iç hukukta gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanamadığına vurgu yapan İncirli, engellilik düzeyini belirleyen tüzüğün güncelliğini yitirdiğini dile getirdi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yoğun çalışmalar sonucu bu tüzüğü yenilediğini anlatan İncirli, tüzüğün bir an önce hayata geçmesi için hükümetin gerekli adımları atmasını istedi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun özel ihtiyaçlı çocukların eğitim konusunda da gerekli mevzuat çalışmalarını yaptığını dile getiren İncirli, konunun Bakanlar Kurulu’na gelmeye hazır olduğunu kaydetti.

İncirli, 100 kadar kişinin bu konularda verdiği emeğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

2006 yılından bu yana kamuda engelli istihdamı yapılmadığını hatırlatan İncirli, öte yandan engelli bireylerin özel sektörde istihdam edilmesi konusunda geçen hükümet döneminde çeşitli çalışmalar yapıldığına işaret etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ancak bu bahsettiği düzenlemeler yapılırsa engelli bireylerin eşit ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebileceğini söyledi ve bu ülkede mutlu yaşamanın herkes kadar engelli bireylerin de hakkı olduğunu dile getirdi.

SUCUOĞLU: “YASAL DEĞİŞİKLİKLERİ HIZLA ÇALIŞACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Sucuoğlu engelli bireyler konusunda gerekli yasal değişikleri hızlı bir şekilde çalışacaklarını dile getirerek bunun partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve bu konuda hep birlikte çalışmaya da hazır olduklarını belirtti.

Sucuoğlu, engelli bireylerin özellikle turistlere yönelik ürünlerin üretileceği bir sistemde çalışma yaşamına katılması konusunda yaptıkları çalışmalar bulunduğunu kaydetti.

ALTUĞRA: “HUZURUN OLMADIĞI YERDE MUTLULUKTAN ASLA SÖZ EDİLEMEZ”

Ardından UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının Yaşadığı Kronikleşmiş Sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Huzurun olmadığı yerde mutluluktan asla söz edilemeyeceğine vurgu yapan Altuğra, hemen her gün ölümlü kazalar yaşanması bir yana cana kastedişler, soygun ve hırsızlık olaylarının artık meydanlarda gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Girne’de yaşanan soygun olayı ardından hırsızların elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaştıktan sonra havaalanından ülkeyi terk ettiğine işaret eden Altuğra, vatandaşın can ve mal güvenliğinde hangi noktada olunduğunu sordu.

Ekonomiye can verecek adımların atılması gerektiğini dile getiren Altuğra, çevre konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Altuğra halkın “gece karanlığına gömülen yollarda ilkel insanlar gibi seyahat etmek” durumunda bırakıldığını da ifade etti.

ŞAHİNER: “TL’NİN YAKINDAN TAKİP EDİLECEĞİ BİRİMLER KURULMALI”

Daha sonra CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner “Sürdürülebilir Mali Yapı” konusunda güncel konuşma yaptı.

KKTC’nin Türk Lirası kullandığını ve bu para birimi üzerinde herhangi bir müdahale şansı olmadığını anlatan Şahiner, “Bizim maliye ve ekonomi konusundaki bakanlıklara TL’nin yakından takip edileceği birimler kurmamız ya da bu konuda dışardan hizmet almamız gerekir” dedi.

Şahiner, bunun ekonominin öngörülebilir hale gelmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

Yapılan kalkınma planlarının TL’deki kırılganlık nedeniyle felaketle sonuçlanabildiğini anlatan Şahiner, Türkiye ekonomisi takip ediliyor olsa TL’deki kırılmanın aslında çok önceden görülebileceğini ifade etti.

Yerel ve mahalli gelirlerin artırılması için de gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Salahi Şahiner, sürdürülebilir bir mali yapıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salahi Şahiner, Ticaret Odası tarafından yapılan bir araştırmaya değinerek Türkiye ile yapılacak mali protokollerin önemine de işaret etti.

Kumarhanelerden alınması gereken vergiler konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Şahiner, vergilendirme konusunun sektörel bazda ele alınması gerektiğini söyledi.

Ticaret Odası’nın yaptığı araştırmada yüzde 50 üzeri kayıt dışılık olduğunun belirlendiğine işaret eden Şahiner bunun halledilmesiyle ülke kaynaklarının fazlası ile yeteceğini vurguladı.

Şahiner, teşvikler konusunun da yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi.

HAMZAOĞULLARI İSKELE VE KARPAZ BÖLGESİNDEKİ EKSİK HİZMETLERİ ANLATTI

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele-Karpaz’da yapılması gereken hizmetler” başlıklı konuşma yaptı.

İskele-Karpaz’ı; İskele Merkez, Orta Karpaz, Ziyamet’ten yukarı olacak şekilde 3’e ayırmak gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları artık Bafra’daki otellerden İskele’ye kadar olan yolun yürünmez hale geldiğini söyledi. Bu konuyla ilgili halka bilgi verilmesini isteyen Hamzaoğulları, köyleri birleştirecek yollar konusunda da gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaleburnu’nda bir petrol istasyonu izni konusunda durumun ne olduğunu soran Hamzaoğulları, bunun yanında Yenierenköy’deki kaymakamlık binasının ikinci etabı hakkında da bilgi istedi.

Orta Karpaz bölgesinde Pamuklu köyünün dört yol kavşağında hastane yapılması konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi gerektiğini de söyledi.

Hamzaoğulları bölgedeki ambulans ihtiyacının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde şu an 900 öğrencinin eğitim gördüğünü ve okul alanının çok dar olduğunu kaydeden Hamzaoğulları, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.



Engelli rehabilitasyon merkezi konusunda gerekenin yapılmasını isteye Hamzaoğulları, Meclis tatili süresince hükümetin 100 günden fazla vakti olduğunu, Ekim’den itibaren Meclis kürsüsünden bu konuların takipçisi olacağını söyledi.ATAKAN YOL ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİCevap vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kaleburnu köyünde benzin istasyonu konusunda, bu ve diğer petrol istasyonu izinleri konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.Kaleburnu-Sipahi yolunun oto korkuluklarının yapılmaya başlandığını belirten Atakan, Temmuz’un ikinci haftası gibi bu yolu kullanıma açmayı planladıklarını kaydetti.Yeşilköy’de menfez çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atakan, Karpaz- İskele bölgesindeki yol çalışmalarına değindi.Bakan Atakan, İskele çıkışından Bafra oteller bölgesine giden yolda da ara emirleri sorunlarının çözüldüğünü, bu konuda Türkiye’deki ilgili bakanla görüştüklerini, Türkiye’deki yetkililerin kısa süre içinde ülkeye geleceğini yarım kalan yol çalışmaları hakkında çalışma toplantısı gerçekleştirileceğini söyledi.TOROS: “ÖN PROTOKOL VAR MI?”CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, “Ekonomik ve Mali Protokol” ile ilgili güncel konuşma yaptı.Türkiye ile imzalanacak protokol konusunda hükümet yetkililerinden açıklama isteyen Toros, protokolün 3 yıllık bir protokol olduğunu, 2020-2023 yıllarını kapsayacağını, dolayısıyla bugünden 2020’ye kadar 6 ayı kapsayacak bir “ön protokol”ün gündemde olduğunu basından okuduklarını da kaydetti.Toros böyle bir ön protokol olup olmadığını sorarak konuyla ilgili bilgi istedi.Belediyeler reformu konusuna da değinen Toros, bu konudaki plan ve çalışmalar hakkında da bilgi talep etti.Fikri Toros, turizm teşviklerinin gözden geçirilmesi konusunda da bilgi istedi.Bahsettiği ön protokolde kamu reformu ve özelleştirmeler konusunda herhangi bir madde göremediğini söyleyen Toros, bugüne kadar imzalanan ve bundan sonra imzalanacak protokollerin öngördüğü yapısal dönüşümün KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı hedeflediğini kaydederek bu konuya önem verilmesi gerektiğini belirtti.AMCAOĞLU: “AMAÇ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR SİSTEM”Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da kürsüye çıkarak ekonomik protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir sistem yaratmak olduğunu belirtti.Teşvik sisteminin değişmesiyle turizm sektöründe önemli gelişmeler elde edildiğine işaret eden Amcaoğlu, kaynak akışı konusunda halka yanlış bilgi verildiğini dile getirdi.Ekonomik programda yer alan düzenleme ve değişikliklerin daha müreffeh bir yaşam yaratmayı sağlıyorsa bunun bağımlılıkla nasıl ilişkilendirilebileceğini soran Amcaoğlu, yapısal dönüşümü sağlamak için Türkiye’nin know-how’ına ihtiyaç olduğunu vurguladı.Amcaoğlu, gerekli reformların yapılacağını söyledi.“UBP HÜKÜMETE GELMEDEN TASLAK ÇALIŞMA YAPTI”Amcaoğlu, ekonomik protokol konusunda UBP’nin hükümete gelmeden taslak çalışmasını yaptığını da açıkladı.ÖZERSAY: “PROTOKOL İÇİN UZATMA VEYA 6 AYLIK GEÇİCİ PROTOKOL”Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, halkı bilgilendirmek için kamuoyuna açıklamalar yaptıklarını dile getirdi.Görüşme ertesinde yaptığı açıklamada protokol konusunda formül arayışında olduklarını söylediklerini anımsatan Özersay, birkaç farklı çıkış yolu olabileceğinden bahsettiğini kaydetti.Bunlardan birinin geçen yıl sona eren 3 yıllık protokolün uzatılması, diğerinin önümüzdeki 6 ayı kapsayacak geçici bir protokol yapmak olduğunu dile getiren Özersay, bunlardan hangisinin yapılacağının kararlaştırılmadığını bu nedenle henüz iki tarafın üstleneceği taahhütlerin netleşmediğini söyledi.Özersay, TC’nin üstlenmesi muhtemel taahhütleri arasında savunma harcamaları, altyapı rakamları gibi rakamlar olduğunu ancak bununla ilgili netleşmiş rakamlar olmadığını dile getirdi.“YAPAMAYACAĞIMIZ BİR TAAHHÜDÜN ALTINA GİRMEK İSTEMEYİZ”Yapamayacakları bir taahhüdün altına girmek istemediklerini söyleyen Özersay, daha önceki hükümet noktasında yapılan çalışmanın esas alınacağını ve kullanılacağını kaydetti.Çalışmadan Maliye Bakanı’nın tabi ki haberi olduğunu söyleyen Özersay, önceki hükümet döneminde bürokratlar tarafından bir emek konularak çalışma yapıldığını, bu nedenle de çalışmanın gerçekleştirilebilir olan taahhütler halinde olan kısımlarının yapılacağını belirtti.İstanbul’daki toplantının, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz bölgesi bağlamında yararlı olduğunu dile getiren Özersay, ekonomik işbirliği protokolünün sonuçlanabilmesi için belli bir olgunlaşmaya ulaşması gerektiğini söyledi.Daha önceki metinin belli bir olgunluğa geldiğini fakat imza aşamasına gelmediğini söyleyen Özersay, protokol metninin daha detaylı çalışılıp sonuçlanacağını kaydetti.Elektrik santral ihalesinin Türkiye’de çıkılmasının doğru olmadığını dile getiren Özersay, önceki hükümet döneminde alınan ihale kararının geçerli olduğunu söyledi.“ÖNCEKİ HÜKÜMETİN MALİ POLİTİKALARI TC’YE GÜVEN VERMEDİ”Özersay, ayrıca önceki hükümetin mali politikaları bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nde güven vermediğini düşündüğü de kaydetti.Meclis’te güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular ele alındı ve oturum sona erdi.Meclis Genel Kurulu sonraki oturumunu 17 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.(DOĞ-HUR/GÜL) FOTOĞRAFLIHaber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu-Hurşide Baybora