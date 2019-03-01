Lefkoşa, 1 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan dört dilekçeyi görüşüp karara bağladı.

Toplantı, CTP Milletvekili ve Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ali Pilli, Komite Üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla yapıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi, Orman Dairesi ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nden yetkililer de katılıp görüş ve önerilerini sundu.

(AK/HA)

