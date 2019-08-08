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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

ULUÇAY: “TEMENNİMİZ YARINKİ GÖRÜŞMEDE, GÜNEY KIBRIS’IN BUGÜNE KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇAĞRILARA OLUMLU ZEMİN OLUŞTURACAK BİR YAKLAŞIM SERGİLEMESİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

ULUÇAY: “TEMENNİMİZ YARINKİ GÖRÜŞMEDE, GÜNEY KIBRIS’IN BUGÜNE KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇAĞRILARA OLUMLU ZEMİN OLUŞTURACAK BİR YAKLAŞIM SERGİLEMESİ”

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Tc Genel Kurmay Başkanı Güler İle Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

ULUÇAY: “TEMENNİMİZ YARINKİ GÖRÜŞMEDE, GÜNEY KIBRIS’IN BUGÜNE KADAR YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇAĞRILARA OLUMLU ZEMİN OLUŞTURACAK BİR YAKLAŞIM SERGİLEMESİ”

“İSTEK VE TALEPLERİMİZ KIBRIS TÜRK HALKININ HAK ETTİĞİ TALEPLERDİR…”

AKAR: “DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. MİLLİ DAVAMIZDAN VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TC Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kara, hava ve deniz kuvvet komutanlarını kabul etti.

Kabulde Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Uluçay, “Temennimiz yarınki görüşmede Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar yapmış olduğumuz çağrılara olumlu zemin oluşturacak bir yaklaşım sergilemesi” dedi.

Adanın etrafında bulunan doğal gazın sadece Kıbrıs adasına değil bölge ülkelerine de ekonomik refah getireceğini öngördüklerini belirten Uluçay, “İnançlıyız ve kararlıyız. İstek ve taleplerimiz Kıbrıs Türk halkının hak ettiği taleplerdir” şeklinde konuştu.

Konuk Bakan Akar da dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Milli davamızdan vazgeçmemiz söz konusu değil. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği başta olmak üzere konuların barışçıl yöntemlerle çözülmesi samimi dileğimizdir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda bu öğleden sonra gerçekleşen kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın yer aldığı kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ayşe Zeybek, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri İbrahim Avkan da hazır bulundu.

AKAR: “KİMSE YANLIŞ HESAPLARIN PEŞİNDE OLMASIN”

İlk sözü alan konuk bakan Akar,  yenilenen Cengiz Topel Anıtı’nın açılış töreni ile Erenköy’deki anma törenine katılmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

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Türkiye ile Kıbrıs’ın kader birliği olduğunu ifade eden Akar, “Kıbrıs bizim milli davamız. Ayrımız gayrımız yok. Her fırsatta görüşüyor, bir araya geliyoruz. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği başta olmak üzere konuların barışçıl yöntemlerle çözülmesi samimi dileğimizdir” dedi.

Barıştan, uluslararası hukuktan, sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydeden TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Buradaki insanlar çok büyük sıkıntılar, acılar çekti. Bunların tekrarlanmaması ve iyi komşuluk ilişkileri temennimizdir. Ancak kimse yanlış hesapların peşinde olmasın. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi her zaman söyledik, söylüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akar, bunu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye’deki en yetkili ağızların da ifade ettiğini söyledi.

ULUÇAY’DAN GÜNEY’E HATIRLATMA: “DOĞALGAZ GERGİNLİK SEBEBİ DEĞİL UZLAŞI ARACI OLMALI”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarını ülkede görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Uluçay, ziyaretin Erenköy direnişinin yıl dönümümde olmasının kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir yet tuttuğunu, bu önemin de canlılığını koruduğunu kaydeden Meclis Başkanı,  Kıbrıs Türk halkının da Türkiye’nin de Kıbrıs sorunun siyasi eşitlik temelinde, güvenliğin de sağlanarak, ucu açık olmayan ve sonuç odaklı yöntemle çözülmesini arzu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in yarın gerçekleştireceği görüşmeye işaret eden Uluçay, “Temennimiz yarınki görüşmede Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar yapmış olduğumuz çağrılara olumlu zemin oluşturacak bir yaklaşım sergilemesi” dedi.

Doğalgazın gerginlik sebebi değil uzlaşı aracı olmasını dileyen Uluçay, “Bu çerçevede Güney Kıbrıs’a defalarca çağrı yaptık bugün de bu çağrımızı yinelemek istiyorum; Adanın etrafında bulunan doğal gazın sadece Kıbrıs adasına değil bölge ülkelerine de ekonomik refah getireceğini öngörüyoruz. İnançlıyız ve kararlıyız. İstek ve taleplerimiz Kıbrıs Türk halkının hak ettiği taleplerdir” şeklinde konuştu.

(RÇ/HÖ)

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal

 

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