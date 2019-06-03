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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Ramazan Bayramı Mesajında Barış Ve Huzur Diledi

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Ramazan Bayramı Mesajında Barış Ve Huzur Diledi

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Ramazan Bayramı Mesajında Barış Ve Huzur Diledi

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.

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Uluçay bayram mesajında, Ramazan Bayramı’nın küskünlük ve dargınlıkların yerini sevgi ve barışa bırakmasına vesile olmasını dileyerek, “Sevdiklerimiz, yakınlarımız ve dostlarımızla mutlu, huzurlu bir bayram temenni ederim. Yarın başlayacak Ramazan Bayramı vesilesiyle, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyanın çatışma, savaş ve gerginliklerden hızla uzaklaşarak barış ve huzura kavuşmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

(EMR/GÜL)

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