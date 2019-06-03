Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay Ramazan Bayramı Mesajında Barış Ve Huzur Diledi

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.
(EMR/GÜL)
Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.
Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkı ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı, iyilik, güzellik, sıhhat ve barışın her daim yanlarında olmasını diledi.
(EMR/GÜL)