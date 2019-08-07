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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den Erenköy Mesajı

“DİLLİRGA BÖLGESİ TARİHİ BİR SİMGE OLARAK BELLEKLERİMİZDE”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den Erenköy Mesajı

“DİLLİRGA BÖLGESİ TARİHİ BİR SİMGE OLARAK BELLEKLERİMİZDE”

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den Erenköy Mesajı

“DİLLİRGA BÖLGESİ TARİHİ BİR SİMGE OLARAK BELLEKLERİMİZDE”
Lefkoşa, 7 Ağustos 19 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Erenköy direnişinin 55’inci yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Dillirga bölgesi tarihi bir simge olarak belleklerimizde” dedi.
Töre, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk gençliğinin üniversite tahsillerini yarıda bırakarak vatan ve bayrak savunması için Erenköy’e çıkmasının bugün dahi örnek alınacak büyük kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.

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Zorlu Töre, mesajında “Anavatan Türkiye’nin garantör ülke olarak müdahalesi sayesinde kurtuluşa eren, zafere ulaşan Dillirga bölgesi tarihi bir simge olarak belleklerimize yerleşti” ifadelerine yer verdi.
Başta Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını kaydeden Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Ulusal direnişimizin en önemli dönüm noktası olan şanlı Erenköy destanının 55’inci yılını coşkuyla kutluyoruz” dedi.
(RÇ/HA)
 

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