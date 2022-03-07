TÖRE: “KKTC’NİN SİMGESİ OLAN CUMHURİYET MECLİSİ’NİN BAŞKANLIĞINA SEÇİLMEK BENİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR”

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni başkanı UBP milletvekili Zorlu Töre oldu.

Tek aday olan UBP Lefkoşa Milletvekili Töre için Cumhuriyet Meclisi’nde beş kez sandık kuruldu. Son oylamada, 27 kabul, 21 ret, 2 geçersiz oy kullanıldı. Bu sonuca göre Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı’na seçildi.

Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanan, dört turda Meclis Başkanlığı için aranan salt çoğunluğun bulunamaması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeniden toplandı ve 5’inci kez sandık kuruldu. 5 turda gerçekleşen seçimin tamamlanması, 1 buçuk saat sürdü.

Seçim sırasında Cumhuriyet Meclisi’ne başkanlık eden CTP milletvekili Ceyhun Birinci, milletvekillerini telefonla seçim kabinine girmemeleri konusunda uyardı. Zaman zaman bu konuda sözlü atışma da oldu.

TÖRE’DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Seçimi kazanan Zorlu Töre, milletvekillerine hitaben teşekkür konuşması yaptı. Töre, “KKTC’nin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nin başkanlığına seçilmek benim için şereflerin en büyüğüdür” dedi.

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini Meclis Başkanı olduğu sürece savunacağını söyleyen Töre, “Devlet kutsaldır. Bu devletin yüce bir Meclisi vardır. Bu yüce Meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meclisidir” şeklinde konuştu.

Töre, şunları da kaydetti:

“Biz namusumuz ve şerefimiz üzerine devletimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağımıza dair yemin ettik. Halkın egemenliğine toz kondurmayacağız, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağız, hukukun üstünlüğüne önem vereceğiz. Meclis Başkanı olarak üzerime düşen görevi yapacağım. Bütün milletvekillerine de eşit mesafede, demokrat bir yaklaşımla yaklaşacağım. Herkesin fikirleri ayrı olabilir, bu meclisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi olduğuna taraf olacağım. Bu Cumhuriyete inanmayanlar olabilir ama benim görevim Cumhuriyet Meclisi’ni Kıbrıs Türk halkı adına sonuna kadar korumaktır.”

MECLİS BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN ÖZDENEFE ADAY GÖSTERİLDİ

Töre’nin konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı için seçime geçildi. Seçimde CTP’nin adayı Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe.

ZORLU TÖRE KİMDİR?

Meclis Başkanı görevine seçilen Zorlu Töre, 1956 yılında Akhisar, Larnaka’da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1974-1979 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne gitti. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Lise yıllarında Larnaka Türk Ocağı Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite yıllarında Yüksek Öğrenim Talebe Derneği Başkanlığı, Milli Ülkü Derneği, Türk Ocakları Derneği, Milliyetçi Düşünce Derneğinde Yöneticilik ve Başkanlık görevlerini yürüttü.

Birçok konferans ve panelde konuşmacı olarak yer aldı. Kültür-Sanat faaliyetlerinde bulundu. Tarım ve Ticaretle uğraştı. 1991-2001 yılları arasında Milliyetçi Adalet Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kollarında, Parti Meclisinde, Genel Yönetim Kurulunda da görevler yaptı.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 17 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

27 Mayıs 2013 tarihinde Ulusal Birlik Partisi’nden istifa etti. 30 Mayıs 2013’de, Demokrat Parti’ye katılarak 5 Haziran 2013 tarihinde oluşturulan Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

30 Nisan 2014 tarihinde, Demokrat Parti Ulusal Güçler’den istifa ederek görevini Bağımsız Milletvekili olarak sürdürdü ve 16 Mayıs 2014 tarihinde ise Ulusal Birlik Partisi’ne katıldı.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde UBP'den milletvekili, 9 Şubat 2018’de Cumhuriyet Meclisi tarafından Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. 23 Ocak 2022 milletvekilliği erken genel seçiminde UBP’den yine milletvekili seçilen, Rumca ve İngilizce bilen Töre, evli ve beş çocuk babasıdır.