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Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem

07 Şubat 2022 Pazartesi 14:30
Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem

2. CUMHURBAŞKANI TALAT, 3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU, ESKİ MECLİS BAŞKANI VE BAKANLARDAN HASİPOĞLU ANT İÇME TÖRENİNİ SADECE PROTOKOLE DAHİL DAVETLİ OLARAK DEĞİL BABA OLARAK DA İZLEDİ

Ülkeye milletvekili, bakan, meclis başkanı veya cumhurbaşkanı olarak hizmet eden bazı isimlerin çocukları da Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapıyor. Eski siyasilerin çocuklarından bazıları ilk seçim zaferini kutlarken, bazılarıysa iki ya da üç dönemdir Meclis’te…

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem bugün milletvekillerinin yeminiyle başladı. Bazı eski siyasiler, ant içme törenini hem protokole dahil davetli olarak hem de baba sıfatıyla izlemek için konuk localarında yer aldı.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oğlu CTP Girne milletvekili Ongun Talat’ı; 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kızı UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ı; eski Meclis Başkanlarından Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, oğlu UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nu yemin töreninde izledi.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki ant içme töreninin ardından verilen resepsiyona, yeni dönem milletvekillerinin ailelerinden temsilciler de katıldı.

Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki bazı isimlerin çocukları bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meclisi’ne girerken; bazıları da Meclis’te ikinci ya da üçüncü dönem görev yapacak.

Buna göre, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu CTP Girne milletvekili Ongun Talat ve CTP eski milletvekili Ahmet Barçın’ın oğlu CTP Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın, Meclis’e ilk kez giren isimler arasında.

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CTP’nin merhum Genel Sekreteri, milletvekili Naci Talat Usar’ın kızı Dr. Sıla Usar İncirli iki, CTP’nin eski milletvekili ve bakanlarından Ahmet Derya’nın kızı Doğuş Derya üç dönemdir CTP’den vekil seçiliyor.

UBP eski milletvekili ve bakanlarından Erdinç Behçet Gürçağ’ın kızı İzlem Gürçağ Altuğra üç, eski Meclis Başkanlarından Ertuğrul Hasipoğlu’nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da iki dönemdir Cumhuriyet Meclisi’nde.

CTP eski milletvekili Vasfi Candan’ın oğlu CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan da üç dönemdir Meclis’te olan isimler arasında.

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçim sonucuna göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, Demokrat Parti (DP) 3, Halkın Partisi (HP) 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekiline sahip.

Meclis’te bu dönem geçen döneme göre 19 yeni isim var. Bu isimlerden biri olan UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, 2013’teki erken seçimde DP’den milletvekili seçilmiş ve Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da yapmış, daha sonra partisinden istifa etmişti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ise dörtlü koalisyon döneminde teknokrat olarak Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Meclis’te 50 koltuktan 11’i kadın milletvekillerine ait. Geçen dönem kadın milletvekili sayısı 9’du.

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Son Güncelleme: 07.02.2022 15:00
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