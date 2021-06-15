Cumhuriyet Meclisi’deki Kıb-Tek’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin meclis araştırma komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 14.00’te toplanan komite, oluşturacağı taslak raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin genel değerlendirmesine devam etti.
Komite toplantısına, Atun’la birlikte Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.