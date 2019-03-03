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Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

03 Mart 2019 Pazar 08:35
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yoğun bir gündemle toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da toplanacak genel kurulun gündeminde; “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa  Tasarısı” bulunuyor.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporlarının da görüşüleceği genel kurul toplantısında, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” da ele alınacak.

Genel Kurulun “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” kısmında ise; “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesi” yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu” görüşülecek.

Son Güncelleme: 03.03.2019 11:39
Anahtar Kelimeler:
Kktc Meclis
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