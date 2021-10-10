Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde, “Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündemde yer alan tasarı ve öneriler ise şunlardır:





