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Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

09 Mayıs 2021 Pazar 13:00
Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
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Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.
Bu arada Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı.
OLAĞAN GÜNDEMLE DEVAM EDİLECEK

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Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.
Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 13:28
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