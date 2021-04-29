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Cumhuriyet Meclisi toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

29 Nisan 2021 Perşembe 17:30
Cumhuriyet Meclisi toplantısı tamamlandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı Genel Kurul’da, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konulu toplantı başta olmak üzere Covid-19 salgınının ülkede yarattığı sıkıntılar ve ekonomik konular üzerinde duruldu.

Cumhuriyet Meclisi bir sonraki birleşimini 3 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirecek.

ÖZERSAY

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Hükümetin vurdumduymazlığı ve hukuk tanımazlığı” konusunda konuşacağını ancak hükümet olmadığını o yüzden zaman kaybetmeye gerek olmadığını söyledi.

Özersay, bu yüzden ömrünün çoğunu harcadığı Kıbrıs konusunda Cenevre’de gerçekleştirilen toplantıya değineceğini ifade ederek, bu konuda görüşmeler yapılırken Kıbrıs Türk tarafına zarar vermemek için değerlendirme yapmadıklarını, bugünü, toplantının tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.   

Rum tarafının tuzunun kuru olduğunu, Cenevre’de, Crans Montana’da kaldığı yerden devamını istediğini ifade eden Özersay, bugün zirvenin sonucunun şaşırtıcı olmadığını, istişarelerin ortak zemin için görüşmelerin süreceğinin söylendiğini kaydetti.

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Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de bir fırsatı kaçırdığına inandığını ifade ederek, federal çözüm kaçırılmışken bu tarzda bir çözüm için konuşulabileceğini ancak bunun yapılamadığını anlattı. Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu önerileri değerlendirerek, bu önerilerin altının doldurulması gerektiğini, ancak bunun güçlü bir şekilde yapılamadığını, özellikle iş birliği içinde çalışacak iki devletin nasıl çalışacağının masaya konamadığını söyledi.

Özersay, iki devletin iş birliği konusunu HP olarak 4 yıldır gündeme getirdiklerini ifade ederek, bunun son toplantıda önerildiğini, ancak görüşmeye geçilse bunun görüşülmesi için hazırlık yapılmadığını savunarak, BM Güvenlik Konseyi’ne havale edilerek, ön şart konarak hata yapıldığını anlattı.

Rum tarafının zenginliği ve gücü Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya hazır olmadığını ifade eden Özersay, ya şartların ya da çözüm modelinin değiştirilmesinin gerektiğini, ancak Cenevre’de ikisinin de değiştirilmek istendiğini işaret etti ve niyetin ne olduğu konusunda soru işareti yaratıldığını kaydetti.

Özersay, fırsatın tamamen yitirilmediğini ifade ederek, ikinci bir toplantıya kadar yapılacak görüşmelerde bir takım esneklikler bulunabileceğini belirtti, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne bilgi vereceğini söylediğini, bunu beklemeden Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu önerinin düzeltilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

TÖRE

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre de, “Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cenevre” konulu konuşmasında, Cenevre’de gayriresmi bir toplantı yapıldığını, yeni fikirler ve görüşler arandığını ifade ederek, görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının işgal ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB’ye üye olduğunu, dolaylı olarak “Enosis”e ulaştıklarını söylediklerini, Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüklerini ve hiçbir şeyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediğini ifade eden Töre, “Uykudan uyanalım artık, Rumlarla anlaşma, ortak birleşik devlet olmaz, onlar Kıbrıs’ı Girit yapmak istiyor, bu hayalleri devam ediyor” dedi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta hiçbir zaman boyunduruk altına girmediğini, hep Türkiye’ye baktığını, beklediğini, direndiğini ve Kıbrıs meselesinin Türkiye tarafından da milli mesele olarak kabul edilmesini sağladığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının zor, acı dolu, katliamların yaşandığı o günlerden bugünlere geldiğini ve egemenlik, özgürlük, güven içinde yaşadığını kaydetti. 

Konuşmaların ardından sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi. Bunun ardından toplantı tamamlandı.

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Son Güncelleme: 29.04.2021 18:07
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