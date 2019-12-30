Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.05’de toplanan genel kurulun gündeminde “Av ve Avla ilgili Yaban Hayvanı Düzenleme Değişiklik Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel Kurulda ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

YARINKİ TOPLANTI YAPILMAYACAK

Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun yarınki birleşimine ilişkin kararı okundu ve birleşimin yapılmamasına karar verildiği açıklandı.

İVEDİLİK TEZKERESİ

Bunun ardından UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

İNCİRLİ

Öneri üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, tezkerenin ivediliğine onay vereceklerini söyledi. Yasa önerisi üzerine değerlendirmelerde bulunan ve görüşlerini dile getiren İncirli, yasanın tek başına yeterli olmadığını, en az ilgili üç yasanın daha yapılması gerekliliğine değindi ve Çalışma ile Sağlık Bakanlıklarının bu konuda çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocuk psikiyatrisi uzmanlarının tanımlanmasının da önemine işaret eden İncirli, Şahadet Yasası’nın da gözden geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Çocukların korunmasını sağlamak zorunda olduklarını ifade eden İncirli, bu yasanın en iyi şekilde hayat bulması için gereken desteği vereceklerini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin geleceği çocukların korunması ve istismar edilmeden önce gerekli önlemlerin alınmasının, gerekli yaşam standardının sağlanmasının, gerekli eğitimi alabilmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda Eğitim Bakanlığı’na görevler düştüğünü ifade etti.

Özyiğit, gerekli denetimlerin yapılabilmesi için kadroların oluşturulmasının önemine işaret ederek, çocukların sağlıklı gelişimi, doğru yönlendirilebilmesi, korunması, çalıştırılmaması, eğitiminin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Komite çalışmalarına da katılıp gerekli desteği vereceğini ifade eden Özyiğit, yasanın ivediliğine onay verdiklerini söyledi.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, bu yasa tasarısını yeni yılda çocuklara hediye olarak verdiklerini ifade ederek, yasaya destekten dolayı çok mutlu olduklarını çünkü bu ülkede çocukların tacize istismara uğradığını, ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

Canaltay, ülkede istismara uğrayan çocukların sayısını bilmediklerini, çünkü aile içinde gizlendiğini, yakın zamanlarda bunun örneklerini gördüklerini ifade ederek, yasa ile ortaya çıkacak gerekliliklere de Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının vereceğine inanç belirtti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, yıllardır bu konuda çalışıldığını ifade ederek bu çalışmalara katkı koyan tüm partilere teşekkür etti. Sucuoğlu, yasanın geçmesiyle eğitimlere başlanacağını, personel alınacağını, teknik komite çalışmalarının tamamlandığını anlattı ve yasayı tamamlayıcı katkıları en hızlı şekilde vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından tezkerenin ivediliği oybirliğiyle kabul edildi.

BARIŞ HAREKATI’NDAN ÖNCE YABANCILARDAN SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ MALLARIN KAYDINI DÜZENLEYEN DEĞİŞİKLİK YASA ÖNERİSİ

Ardından UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan “Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” okundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iyi niyetle hazırlandığına inandığı yasa önerisi ile ilgili aklına takılan konular olduğunu ve o günden bu güne tamamlanmayan işlem olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Arıklı, suiistimale açık bir yasa olarak gördüğünü söylediği yasa ile ilgili gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yasa önerisi ile ilgili endişelerini ve önerilerini dile getirdi. Ataoğlu, önceki gün yaşanan trafik kazasına da değinerek, halkta Meclis’e ve bakanlıklara güvenin düştüğünü gözlemlediklerini ifade etti ve bu güvenin tesisi için yetkililerin koordineli bir şekilde çalışmasını istedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, bu konuda ailesinde yaşanan bir olayı anlatarak, yasa geçirilirken gerçekten belgelere dayalı, suiistimale açık olmayacak şekilde düzenlenmesinin önemine değindi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hukuk çerçevesinde hakların aranmasının önemine işaret ederek, bu yasanın ivediliğe neden ihtiyaç duyulduğunu sordu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise KKTC vatandaşlarının haklarının korunması için yasa önerisinin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını, benzeri bir uygulamanın Rum kesiminde de olduğunu belirtti. Hasipoğlu, kendi düzenlemelerinin daha doğru bir şekilde yapıldığını anlatarak, mahkemelerde halihazırda tıkanmış davaların önünü açmak için bu yasa önerisini hazırladıklarını, mahkemelerin takdirine bıraktıklarını kaydetti.

Hasipoğlu, yeni dönemde Ceza Yasası, Mal Bildirimi Yasası’nın da gündeme alınacağını anlattı.

Konuşmaların ardından yasa önerisinin ivediliği oyçokluğu ile kabul edildi.