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Cumhuriyet Meclisi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim göreviyle saat 13.00’te toplandı.

29 Kasım 2022 Salı 13:10
Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim göreviyle saat 13.00’te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadığından oturum aynı gündemle bugüne ertelenmişti.

Genel Kurul’un gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Karayolları Dairesi’nin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporu bulunuyor.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek toplantıda, sözlü ve yazılı sorular da gündemde yer alıyor.

Toplantının sunuşlar bölümünde, Danışma Kurulu kararıyla bugünkü gündeme bazı tasarılar daha eklendi. 

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