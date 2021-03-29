Cumhuriyet Meclisi Sivil Havacılık İş Birliği Anlaşması’nı onayladı



Genel Kurul’da yapılan oylamada, Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine oy çokluğu ile seçildi.

ANGOLEMLİ

Yasa Tasarının görüşülmesi sırasında ilk sözü TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli aldı. Geleceğin gençlerde olduğunu, okulların açılması için öğretmenlerin aşılanması gerektiğini dile getirerek, bu konunun tekrar ele alınmasını istedi.

1,500 TL yardımlarla ilgili büyük sıkıntı yaşandığını kaydeden Angolemli, bu konunun da incelenmesini istedi.

Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısının izinler konusundaki bazı maddelerinin izaha muhtaç olduğunu söyleyen Angolemli, KKTC hava sahasından geçişlerde verilen hizmetler için ödemelerin Türkiye tarafından alındığı haberlerinin doğru olup olmadığını da sordu.

ATAKAN

Daha sonra HP Milletvekili Tolga Atakan kürsüye çıktı. İlgili Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının kendi bakanlığı döneminde imzalandığını anlatan Atakan bu nedenle açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

KKTC’nin tanınmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Atakan örneğin KKTC’nin uçuş işletme belgesi, tescil, uçuş okulu lisansı veremeyeceğini kaydetti.

Atakan bu noktadan hareketle anlaşmanın hazırlandığını aktardı, anlaşmayla bu sorunların üstesinden gelinebileceğini örneklerle anlattı.

Atakan bu çerçevede verilecek izinlerin KKTC makamlarının talebiyle gerçekleştirileceğini de vurguladı, TC makamlarının KKTC makamlarının talebi ve onayıyla işlemleri gerçekleştireceğini söyledi.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay protokolün yaşanan zorlukların aşılması için hazırlandığını dile getirdi.

Anlaşma ile KKTC’nin uluslararası lisans verilebilecek hale geleceğini belirten Canaltay, mevzuat sıkıntılarının da aşılacağını kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli yeniden söz alarak verilen bilgiler için teşekkür etti. Angolemli öte yandan KKTC hava sahasında uçaklar geçerken ödemenin Türkiye’ye yapılıp yapılmadığı konusundaki sorusuna yanıt alamadığını belirtti.



Yerinden söz alan Canaltay “Biz Türkiye Cumhuriyeti hava sahasını kullanırken bir ücret ödüyor muyuz?” diye sordu, KKTC’nin hava sahası olmadığını anımsattı.GÜNDÜZUBP Milletvekili Menteş Gündüz de tanınma sorunu nedeniyle karasularında da sorunlar yaşandığına değindi. Gündüz anlaşmanın yaşanan sorunların üstesinden gelmek için gerekli olduğunu anlattı.ATAKANYeniden söz alan HP Milletvekili Tolga Atakan da Ercan hava sahasının TC hava sahasının bir devamı olarak, “Ercan Tavsiyeli Hava Sahası” şeklinde hizmet verdiğini anımsattı. Bu bölgede ciddi hava trafiği oluştuğunu belirten Atakan Türk sivil havacılığına dahil hiçbir şirketin Türkiye hava sahasında para ödemediğini anımsattı.Atakan bu konudaki tüm ücretlendirme detaylarının Eurocontrol kontrolünde olduğunu belirtti. HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sorusu üzerine Atakan tavsiyeli hava sahasından geçenlerin hizmet almasının seçime bağlı olduğunu söyledi.Angolemli’nin geçen 44 yılda ne Türkiye ne KKTC para aldı diyebilir miyiz sorusu üzerine Atakan “öyle diyebiliriz” yanıtını verdi.Konuşmaların ardından tasarı önce madde madde sonra bütünü ile oylandı ve 37 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. 12 vekil oylamaya katılmadı.ŞAHAP TOKATLI YÜKSEK ADLİYE KURULU ÜYESİ SEÇİLDİDaha sonra seçimler ve oylaması yapılacak işlere geçildi. Burada “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” ele alındı.İlgili rapor Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından okundu. Raporda Şahap Tokatlı'nın ilgili üyelik için gerekli şartları taşıdığı belirtildi. Rapor Genel Kurulca oy birliğiyle kabul edildi böylece Tokatlı’nın adaylığı onaylanmış oldu.Ardından, tek aday Tokatlı’nın seçimi için oylama yapıldı. 2 çekimser, 10 ret, 32 kabul oyuyla Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyesi seçildi.Böylece Genel Kurul bugünkü birleşimini tamamladı.Genel Kurul’un sonraki birleşimi 1 Nisan saat 10.00’da gerçekleşecek.



