banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Cumhuriyet Meclisi Pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, uzun bir aranın ardından Pazartesi toplanıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
Cumhuriyet Meclisi Pazartesi toplanacak
banner337
banner351

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

banner341
Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis son toplantısını 28 Ocak’ta yaparak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylamış ve ardından yapılması gereken toplantılar, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler uyarınca Danışma Kurulu kararıyla ertelenmişti.

banner360
Son Güncelleme: 20.02.2021 11:26
Anahtar Kelimeler:
Kktc MeclisCumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgında son rakamlar
Salgında son rakamlar
Hava durumu
Hava durumu
Surlariçi'nde boş evde yangın
Surlariçi'nde boş evde yangın
Canaltay BRT'ye konuştu
Canaltay BRT'ye konuştu
İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı tüm kararlar
İşte Bakanlar Kurulu'nun aldığı tüm kararlar
Pilli: 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti
Pilli: 11’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti
Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Maraş tesislerinde 55 yaş üzeri aşılamalar başladı
Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Maraş tesislerinde 55 yaş üzeri aşılamalar başladı
Maliye Bakanı Oğuz, Sanayi Odası heyeti ile görüştü
Maliye Bakanı Oğuz, Sanayi Odası heyeti ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı’nın, Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Serakıncı’nın kariyerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı’nın, Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Serakıncı’nın kariyerine ilişkin açıklama
Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı
Creditwest çalışanları tarafından 524 yardım paketi bağışlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim