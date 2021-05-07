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Cumhuriyet Meclisi Pazartesi olağanüstü toplanacak

07 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Cumhuriyet Meclisi Pazartesi olağanüstü toplanacak
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TOPLANTIDA CUMHURBAŞKANI TATAR CENEVRE GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ MİLLETVEKİLLERİNİ BİLGİLENDİRECEK

OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİN ARDINDAN TOPLANTI NORMAL GÜNDEMİYLE DEVAM EDECEK

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak 3. Olağanüstü Birleşimde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını da yapacak.

Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:49
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