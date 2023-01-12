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Cumhuriyet Meclisi komitesinde birleştirilerek görüşülen belediyelerle ilgili değişiklik yasa tasarıları onaylandı

12 Ocak 2023 Perşembe 20:03
Cumhuriyet Meclisi komitesinde birleştirilerek görüşülen belediyelerle ilgili değişiklik yasa tasarıları onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı oyçokluğu ile onayladı ve Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan ve daha önce birleştirerek görüşme kararı aldığı “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı ele aldı.

Komite, birleştirerek görüştüğü “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)”nı oyçokluğu ile onayladı ve genel kurul gündemine sevk etti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulunduğu komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundular.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

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