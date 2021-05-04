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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

04 Mayıs 2021 Salı 14:45
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşerek, madde madde görüşülmesini tamamladı.

Komite bugün gündeminde bulunan, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nı ele alarak, tasarının madde madde görüşmesine ise devam etti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Aytaç Çaluda ve Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayrıca Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Komite’nin Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştüğü toplantısında, KTAMS’tan Güven Bengihan, Devrim Karaman; Kalkınma Bankası’ndan Murat Göçer, Sevil İlktuğ; Maliye Bakanlığı’ndan Şaziye Şener; Personel Dairesi’nden Cemal Tekcan ve Refika Çanakçı  hazır bulundu.

Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın ele alındığı toplantıya ise, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Beran Küfi katıldı.

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Komite, bahse konu her iki yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda kamuda istihdam şekillerini düzenleyen ilgili maddeleriyle uyum sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“İnsan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacı ile Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

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Son Güncelleme: 04.05.2021 14:58
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