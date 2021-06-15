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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı

 

15 Haziran 2021 Salı 18:00
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı
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KOMİTE, KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI’NI ELE ALDI

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplanarak, gündeminde bulunan Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı’ndan Dilek Yazman, Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Sağlık Bakanlığı’ndan Beran Küfi, Fatma Memich, AB Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer ve Kan Bankası’ndan Ziya Salman katıldı.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 18:12
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