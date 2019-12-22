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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Gündemde, Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketi var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Gündemde, Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketi var

22 Aralık 2019 Pazar 14:32
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanıyor.

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Gündemde, Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporu da bulunuyor.

Genel görüşme ve meclis araştırmasıyla ilgili işlerin ele alınacak genel kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine ve sorularına da yer verilecek.

Son Güncelleme: 22.12.2019 17:46
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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