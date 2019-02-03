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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

03 Şubat 2019 Pazar 08:57
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde bazı yasa tasarıları bulunuyor.

Toplantıda, sunuşların ardından sırasıyla Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı, Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Meclis yarın ayrıca, görüşülmesini geçen haftaki toplantısında tamamladığı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesini yaparak tasarının genelini oylayacak.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Meclis
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