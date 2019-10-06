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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 12.00’de toplanacak. 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 12.00’de toplanacak. 

06 Ekim 2019 Pazar 08:20
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 12.00’de toplanacak. 
Toplantı gündeminde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor. 

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Genel Kurul’da Sayıştay Komitesinin, Birleştirilmiş Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti Ltd.'in 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd.'in 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu, Gazimağusa Belediyesi 1987-2004 Dönemi Genel Sayıştay Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu da görüşülecek. 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarınki toplantısında Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 27 Haziran, 2 Ağustos, 4 Eylül Tarihlerinde Yapmış Olduğu Toplantılarda Almış Olduğu Kararları Gösteren Cetveller ile komitenin; Umur Yılmaz, Ali Manyera, Merter Refikoğlu, Mustafa Mercan, Ayşe Baltacı ve Medeni Tuğay'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporlarına ilişkin raporlarına da yer verilecek. 
 

Son Güncelleme: 06.10.2019 11:43
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