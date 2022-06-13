Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine destek vermek amacıyla yapılan iki saatlik grevden dolayı toplantının yaklaşık bir saatlik bölümü basın mensupları tarafından takip edilip yazılmadı.

Takip edilmeyen bu sürede genel kurula sunuşlar çerçevesinde 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın bugünkü gündeme alınmasına ilişkin Danışma Kurulu’nun kararı bilgiye sunuldu. Karar genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınması tezkeresini ele aldı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Bu tezkerenin ele alındığı sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova konuşma yaptı.

Genel Kurul'da daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi tarafından sunulan “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (e-devlet) Yasa Önerisi’nin ivedilikle komitede ele alınması tezkeresi ele alındı. Bu tezkerenin görüşüldüğü sırada ilk sözü CTP Milletvekili Ongun Talat aldı.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, kişilere ve devlet kurumlarına ait bilgilerin özel bir şirkete devredemeyeceğini söyleyerek, bu durumun “tehlikeli bir durum” olduğunu savundu.

E-devlet kavramının devletin kendini dijital dünyayla uyumlaştırması anlamına geldiğini söyleyen Talat, devletin yönetiminin bu şekilde devredildiğini ileri sürdü.

Yasa önerisini yani e-devletin yürütülmesinin özel bağımsız bir kadro tarafından yönetilmesini içerdiğini söyleyen Talat, protokolün e-devlet yönetiminin devredilmesini getireceğini söyledi.

Talat, protokolü bekletip yasa önerisini geçirme önerisinde bulunduklarını ifade etti.

Önerinin protokoldeki tehlikeleri savuşturmaya yeterli olmayacağını dile getiren Talat, kurumların yetkilerini devrettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. E-devlet protokolü bundan ayrı bir süreç değil” dedi.

KKTC’nin hiçbir biçimde bu sürecin parçası olmadığını, verilerin kendi kurumlar dışında bir şirkete devredileceğini söyleyen Talat, “Bizi bekleyen tehlike, Kıbrıslı Türklerin geleceğini ipotek altına alma tehlikesidir” dedi.

Talat, oluşturulacak veri merkezinin bir özel şirkete teslim edileceğini, esas sorunun bu olduğunu belirtti.

Protokolün Anayasa’ya aykırılık içerdiğini savunan Talat, bu konunun komitede de gündeme geldiğini, hukukçuların da bu yönde görüş bildirdiğini söyledi.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ndeki üyelerle yasa önerisini meclis gündemine taşıdıklarını söyleyerek, e-devlet konusunun önemli bir konu olduğunu belirtti.

E-devlet protokolünü uzun süre komitede tartıştıklarını dile getiren Solyalı, bilgi ve verilerin özel bir şirkete devredilmesinin tehlikelerinden bahsedildiğini söyledi.

Solyalı, e-devlet protokolünün Anayasa'nın birçok maddesine aykırı olduğunu, Kıbrıslı Türklerin verilerinin en detaya kadar özel bir şirkete verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu, egemenliğin özel bir şirkete devrinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, devredilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Solyalı, Meclis’ten geçmeyen protokolün uygulanamayacağını ancak çoktan uygulanmaya başlandığını öğrendiklerini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Solaylı, "kendi kurumlarımızı kuruncaya kadar verilerimizin bir şirketle paylaşılmasına karşıyız" dedi.

-Baybars

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, Mecliste ivediliği görüşülen tasarının e-devlet projesi için önemli olduğunu söyleyerek, protokolle, birçok verinin özel nitelikli bir kuruluşa devrinin söz konusu olduğunu belirtti.

E-devletin devletin kendisi olduğunu söyleyen Baybars, bu yasa önertisi görüşülmeden protokolün uygulamaya geçmesinin “hatalı olacağını” belirtti.

Baybars yasa önerisinin bu noktada önemli olduğunu kaydetti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, gerçeğin saptırıldığını söyleyerek, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde e-devlet konusundaki çalışmalarından bahsetti.

Amcaoğlu, 2016 Aralık ayında elektronik imza kullanılmaya başlandığını, hangi projelerin görüşüleceğinin gündeme geldiğini, çalışmalar için sahaya inildiğini, bugün gelinen noktada e-devletin 2020’de devreye girdiğini söyledi.

Amcaoğlu, projelerin geldiği aşamalarla ilgili bilgi verdi.

Bu ülkeye bağlılıklarını, demokrasiye saygıyı ifade ettiklerini, bu yemine bağlı olduklarını dile getiren Amcaoğlu, e-devletten bahsederken bilir kişi olarak hizmet veren kurumun TÜRKSAT olduğunu, e-maliye projesinin de TC’li bir şirket tarafından yönetildiğini, kayıt dışı gelirlerin tespit edildiğini kaydetti.

E-devlete ilişkin projeleri hayata geçiren bir bürokrat olarak kendisine sorulacak soruları yanıtlamaya hazır olduklarını söyleyen Amcaoğlu, eksik ve yanlışları düzeltmeye ve görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

-Öztürk

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, ivediliği istenen önerinin uzun süredir beklediğini, Meclis’ten geçmediğini, geçmesi için komiteden elinden geleni yaptığını söyledi.

Öztürk, Başsavcılıktan görüş istediklerini, görüş beklediklerini kaydetti.

E-devlet konusunun gelecek hafta gündeme geleceğini dile getiren Öztürk, tasarıdaki eksikliklerin komitede ele alınacağını söyledi.

Protokollerin hayata geçmesi ve gizlilik için yasa önerisinin önemli olduğunu dile getiren Öztürk, ivediliğin nedeninin bu olduğunu kaydetti.

Öztürk, sorular üzerine yasa önerisinin amacı hakkında bilgi verdi.

Maliye’de de özel bir şirketin çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Öztürk, herhangi bir bilginin sızdırılmadığını, amacın tek bir merkezde verileri toplamak olduğunu belirtti.

Öztürk, özel şirket olmasının daha az güvenilir olması anlamına gelmediğini ifade etti.

Tezkere oybirliğiyle onaylandı.