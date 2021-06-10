Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, sunuşların ardından 62. madde çerçevesinde konuşmalar yapıldı.

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Ülkede son durum” başlıklı konuşmasında, eylem yapan hayvancılarla ilgili “anlaştık, sorun çözüldü” dendiğini ancak ne şekilde anlaşıldığının bilinmediğini söyledi. Özyiğit, hayvancılarla ilgili “küçükbaş-büyükbaş” diye böl yönet politikası güdüldüğünü savunarak, “Buna tenezzül etmeyin ve sorunları çözmek için çare üretin” dedi.

Kapıların açıldığını ancak turistlerin geçişi için uygulanan kıstasların sıkıntıya neden olduğunu ifade eden Özyiğit, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bu yıl yüksek öğrenim için beklenen öğrencinin gelmediğini, planlı bir çalışma yapılmazsa önümüzdeki yılın da kayıp olacağını ifade ederek, 12. sınıflar için bile yüz yüze eğitim imkanı sağlanamadığını söyledi.

KGS için PCR kuyrukları oluştuğunu ancak sonuç olarak ortaya bir kaos çıktığını dile getiren Özyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bulaş oranı yüksek olan Türkiye’ye 3 bin 750 öğrenciyi kampa yollama girişiminde bulunduğuna işret ederek, eleştirdi.

Özyiğit, ülkede yığınla sorun olduğunu, hükümetin de insanları batırmak için uğraştığını savunarak, okulun duvar yapımının bile protokole konmasını eleştirdiğini belirterek, Başbakanın haberi olmadığını söylediğine işaret etti. Özyiğit, “Şimdi de köy yollarını Türkiye şirketleri yapıyor” dedi.

Cemal Özyiğit, Başbakanın sadece kurultaya hazırlandığını söyleyerek, böylesi bir karmaşada tek iyi olayın kapıların açılması olduğunu belirtti.

Özyiğit, Cumhurbaşkanının sosyal medyaya düşen yasaklı bir kişiyle çekilmiş fotoğraflarına da değinerek, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bunlar cumhurbaşkanını yıpratma kampanyası yapılıyor söylemlerini doğru bulmadığını kaydetti.

Akdeniz’in bu güzelim adasının, kumar, kaçakçılık, insan ticaretiyle anılır hale geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Bir tek görev, çözümle uluslararası hukukun içine girmektir” dedi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimi kaos ortamından çıkarıp, 2021-2022 öğretim yılına hazırlamanın görevleri olduğunu kaydederek, “okul duvarı bile protokole kondu” diyerek yapılanları küçümsemenin doğru olmadığını belirtti.

Tamamlanan okullar ve bitme aşamasında olan projeler hakkında bilgi veren Amcaoğlu, haftasonu yapılacak kolej sınavıyla ilgili de açıklanan 9 merkezde hazırlık yapıldığını, temaslı ve pozitiflerin bile mağdur olmaması için günlerdir yoğun şekilde çalışıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, önümüzdeki hafta öğretmenlerin aşılanması için hazırlıkların tamamlandığını ve bunun artık bir sorun olmaktan çıkacağını söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman de “Hükümet Var Mı?” başlıklı konuşmasında, aylardır mecliste hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının konuşulduğunu ve mahkemenin de konuyu görüşmeyi ertelediğini belirterek, yapılacak tek şeyin, mahkemenin itibarını zedelemeden bu kararnameyi geri çekmek olduğunu vurguladı.

Kutlu Adalı konusunun görüşüldüğünü ve komite kurulduğuna işaret eden Erhürman, araştırma komitelerinde çoğunluk kavgası yapılamayacağını belirterek, hükümetin çoğunluk olma ısrarını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, haftalar önce Geçitkale Havalimanı’yla ilgili Türkiye’den açıklamalar gelirken hükümetin tek kelime etmediğini ve kimsenin haberi olmadığını çünkü hükümet olmadığını savundu.

Yeni dönemde sivil toplum örgütlerinin Türkiye’ye giderek anlaşma yaptığını ancak hükümetten ses çıkmadığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de açılan ihalenin hayata geçmesiyle ilgili “hızlı olsun diye öyle yapıldı” açıklama yapıldığına işaret ederek, “Demek ki burada bir hükümet olmasına gerek kalmadı” dedi.

Erhürman, özel hayatın gizliliği başlığıyla bir dava açıldığını, bu tartışmanın içinde vatandaşlıkla ilgili kısmın hasır altı edildiğini, polisin özel hayatın gizliliği yasasını polisin düzgün araştırıp araştırmadığını sorduklarını ancak her iki konuda da herhangi bir açıklama olmadığını belirtti.

Ülkenin gündeminde bulunan hiçbir konuda hükümetin varlık göstermediğini söyleyen Erhürman, üst komitenin nisan ayında yüz yüze eğitimin açılabileceğini söylediğini ancak eğitime başlamayan bakanlığın şimdi öğrencileri kampa yollama riskini almasına hayret ettiğini kaydetti.

Erhürman, söylenenleri ilim-bilim çerçevesinde değil de, mantık içinde açıklanmasına bile razı olduğunu belirtti. Erhürman, “Adaya Larnaka’dan 2 kriterle giren Hans’ın Lokmacı’da 2 kritere daha tabi tutulurken, Yorgo’nun kriterleriyle Hans’ın kriterlerinin farklı olmasının mantığını anlayamadım” dedi.

Bu adanın bir bütün olarak pandemi tedbiri alması gerekirken, açıklaması yapılamayan kriterlerin akıl dışı olduğunu kaydeden Erhürman, sağlık için ekonominin gözardı edilmesini anlayabileceğini ancak sağlıkta açılım göze alınırken, ekonominin baltalanmasını anlayamadığını söyledi.

Erhürman, seçim tarihiyle ilgili yaşananları değerlendirerek, “Silkinip, kendinize gelin. Erken seçim için biran önce tarih belirleyin. Azınlık olduğunuzu unutmayın” dedi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çanakkale kampıyla ilgili etkinliğin önceden de organize edildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na “Devam eden online eğitimdeki eksiklerin giderilmesi için bir şeyler yapılması gerekirken, kampların nasıl gerçekleştirilecek? Madem bir eğitim açığı oluştu, kapatılması için niye bir telafi düşünülmedi ya da düşünüldü mü?” sorularını sordu. Özersay, okul dışı faaliyetlerin bakanlığın yetkisi sorumluluğu altında olduğundan, duyurunun da bakanlık tarafından yapıldığını belirterek, hafızlık konusunun da aynı kriterlere sahip olduğunu kaydetti.

Kampla ilgili geçmişte ortaya konan eleştirilere de değinen Özersay, denetimin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını sordu. Özersay, Türkiye’de bazı kesimlerin KKTC halkının milli manevi değerlerinin eksik olduğuna inandığını hatırlatarak, “Biz, biz olmaktan memnunuz. Bizim milli ve manevi değerlerimiz de yerindedir” dedi.

Özersay, bu kampın duyurusunun AK Parti başkan vekili tarafından yapıldığına işaret ederek, hükümet ve parti devletinin karıştırıldığı bir dönemden geçildiğine işaret etti. TC-KKTC gençlik buluşması organize edildiğini ancak Başbakanlık web sitesinde “TC KKTC gençlik buluşmasında AKP, UBP ve YDP gençlik kolları buluştu” denildiğini hatırlatan Özersay, bu buluşmanın isminin AKP-UBP gençlik buluşması konması gerektiğini vurguladı. Kudret Özersay, “Bu hal tamam değil. Türkiye’de gençlik, AKP gençlik kollarından; KKTC gençliği de, UBP gençlik kollarından ibaret değildir” dedi.

Ülkeyi bir parti devletine dönüştürecek adımlar atıldığını, bakanlar kurulu kararıyla hellim alındığını ancak dağıtımının UBP tarafından yapıldığını kaydeden Özersay, geçen hafta meclis kürsüsünden konuyla ilgili sorusuna cevap allamadığını belirterek, devletin parasıyla alınan hellimin UBP tarafından dağıtılmasının kabul edilir olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı’nın piyasayı ucuzlatacağız, Türkiye ile başa baş yapacağız dediğini hatırlatan Özersay, fiyat karşılaştırması yaparak, 100 kalemden sadece 6’sının KKTC’de düşük olduğunu belirtti.

Hava Sporları Federasyonu’ndaki 18 kişiye ödeme yapılmadığını ve konunu burada konuşulduğunu hatırlatan Özerasay, konunun Bakanlar Kurulunda görüşülüp görüşülmediğini sordu.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde telafi için önümüzdeki hafta eğitimin nasıl programlanacağını ve eksikliklerin nasıl giderileceğinin görüşülerek, paylaşılacağını söyledi.

Çalışma aşamasındaki planlamanın 4 dönem olarak öngörüldüğünü belirten Amcaoğlu, ülkenin tarihinin nasıl öğretileceğinin yasayla belirlendiğini kaydetti. Kursların içeriğiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olduklarını söyleyen Amcaoğlu, kamplara 2 bin 750 kişinin gideceğini belirtti.

Amcaoğlu, gidecek öğrencileri bakanlıklarının belirleyeceğini belirterek, 3-4 gün sürecek kampların eğitim noksanlıklarını gidermede yeterli olamayacağını kaydetti. Amcaoğlu, bu ülkenin tarihini bilmeden eğitimini tamamlayan öğrenciler için de farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner ise araştırma komitesindeki temsiliyetlerin önceden konuşulduğunu söyleyerek, açılan soruşturmalar tamamlanmadan bilgi paylaşmayı doğru bulmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili alınan kararları da açıklayarak, ada içinden ve dışından olacak şekilde kriterler düzenlediklerini kaydeden Saner, yurt dışından 72 saatlik PCR ve aşı, iç geçişlerde ise aşı zorunluluğu olmaksınız 7 günlük PCR istediklerini ve bunların AB’ye paralel olduğunu söyledi.

Saner, şu ana kadar gelen ve yapılan aşılarla gelecek aşılar hakkında bilgi vererek, hayat pahalılığının 3 ay durdurulmasının da elzem olduğunu belirterek, aksi takdirde ek bütçe yapmaları gerekeceğini belirtti.

Hava Sporları Federasyonu’yla ilgili ödemelerin de dün bakanlar kurulunda alınan “federasyonların ödeneklerini verme” kararı altında yapılacağını söyleyen Saner, hellimlerin dağıtılması kararının Tarım Bakanlığı’nda verildiğini kaydetti.

Başbakan Saner, protokolde, bölünmüş yolların Ankara tarafından yapılacağına ilişkin madde bulunduğunu ancak uzun vadede benzer ihalelerin burada da açılacağını belirtti. Saner, protokolde yer alan birtakım işlerin Karayolları Dairesi üzerinden yapılacağını söyledi.

Saner daha sonra CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak “adanın, özellikle Geçitkale Havaalanı’nın askeri amaçlarla kullanımı kararının kimin tarafından alındığı? Avrupa’da aranan bir kişiye nasıl KKTC plakası verildiği? Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanı akıbetini nedir?” yönündeki sorularını yanıtladı.

Kutlu Adalı soruşturmasıyla ilgili görüş alışverişinin devam ettiğini kaydeden Saner, bahsi geçen kişinin değil de, babasına KKTC Fahri Başkonsolosu olduğunu ve bunun da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında iptal edildiğini söyledi. Geçitkale Havalimanı’yla ilgili bir karar alınıp, yetki verilmediğini belirten Saner, konunun konuşulduğunu ve güvenlik nedeniyle havalaalanın İHA ve SİHA gibi araçlara açılasının görüşüldüğünü ama bir imzanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner’in konuşması sırasında Meclis’te zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin soru sorulmasından niye hoşlanmadığını anlayamadığını söyledi. Erhürman, ülkede işlenen cinayetle ilgili Başbakanın kürsüden ‘çoğunluk bizde olması koşuluyla olur verdik’ dediğine işaret ederek, bu komitede eşitlik olmasını istemenin bir nedeni olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin ekimde erken seçim diyerek kurulduğunu ancak bunun bile arkasında durulmadığını kaydeden Erhürman, ihalelerle ilgili söylenenlerin de çelişkiler içerdiğini ifade etti.

Erhürman, Türkiye kaynaklı altyapı yatırımlarının bir kısmının yerelde açılabileceğinin onayını istedi ve ihalelerin yerelde açılması için niye önceden girişim yapılmadığını sordu.

HP Milletvekili Tolga Atakan söz alarak, pandemi nedeniyle 1,5 yılı aşkın ekonomik sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, protokolde altyapıya ayrılan kaynağın Ankara yerine ülkenin reel sektörüne kalması için bir şey yapılıp yapılamayacağını sordu.

Başbakan Ersan Saner de kürsüye çıkarak, TC kaynaklı ihalelerin protokol gereği Ankara’da yapıldığını ancak bunu Lefkoşa’da da yapabilmek için çalışma planladıklarını söyledi.