Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bu sabah 11.10’da güncel konuşmalar gündemiyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bu sabah 11.10’da güncel konuşmalar gündemiyle toplandı.
21 Ocak 2020 Salı 09:29
Lefkoşa, 21 Ocak 20 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bu sabah 11.10’da güncel konuşmalar gündemiyle toplandı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi.
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