Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel kurulun gündeminde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor. Genel Kurul’da ayrıca Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

Genel Kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin “Cumhurbaşkanı’nın Hürol Mear'ı Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Olarak Atama İşlemine İlişkin Raporu” ile “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” da ele alınacak.

Genel Kurulda başkanlığın genel kurula sunuşları kısmında ise, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi” de bulunuyor.