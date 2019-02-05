Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun toplantısı, saat 10.40’da Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre’nin başkanlığında açıldı.

Genel Kurul’da ilk olarak UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 62. madde uyarınca “hükümetin tasarruf tedbirleri” ile ilgili konuşma yaptı.

Tarar, bazı bütçe ödeneklerinde yüzde 10’a kadar indirime gidileceği yönünde resmi gazetede bir haber bulunduğuna işaret ederek, bunun hangi kalemlerde yapılacağını merak ettiklerini söyledi.

Tatar, bu gibi tasarruf tedbirlerinin beklenmedik bir şok yaşanması durumunda yapılabileceğine işaret ederek, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını savundu.

Son günlerde gündemde olan başka bir konuya da değinmek istediğini kaydeden Tatar, yabancılardan kesilen paranın bir fonda biriktiğini, bu fonun yerli istihdamı teşvik için kullanılacağının belirtildiğini, iş dünyasında bir panik olduğunu ve bunun doğruluğunun tartışılması gerektiğini söyledi.

NAMİ

Ekonomi veEnerji Bakanı Özdil Nami de, bütçedeki kalemlerden yüze 10 kısıtlama yapılacağını Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın açıkladığını belirterek, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışma çerçevesinde bunların belirlenerek, Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini kaydetti.

Nami, bunun maaşlar ve Doğrudan Gelir Desteği haricinde yapılacağını, Maliye Bakanı Denktaş’ın zaten açıkladığını ifade ederek, daha detaylı bilgi için yazılı bir soru sorulabileceğini belirtti.

El-Sen ile Kıb-Tek’te bir toplu iş sözleşme imzalandığını, bunun yönetim kurulu kararı olduğunu ve daha sonra bilgisinin kendilerine verildiğini ifade eden Nami, bu konuda herhangi bir yetki aşımı olmadığını kaydetti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, ek maaş desteği projesinin yaklaşık 4 aydır konuşulduğunu ifade ederek, bu ek maaş desteğinin bir zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Çeler, bu konuda bazı işverenlerin rahatsızlık duymasını anlayamadığını belirterek, tüzük hakkında bilgiler verdi.

Yerel işgücünün ekonomiye katılmasının önemine işaret eden Çeler, özel sektör sendikacılığının, başka bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Konu hakkında başsavcılık görüşü alındığını vurgulayan Çeler, 350 milyon doların her yıl bu ülkeden gitmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

