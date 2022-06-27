Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda İvedilik Tezkereleri Ele Alındı 

Cumhuriyet Meclisi toplandı - 2

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya sunuşlar yapıldı ve bazı yasa tasarıslarıyla ilgili ivedilikler oylandı.

İlk olarak, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun KKTC meclisiyle Kırgızistan Parlamentoları arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin karar onaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Grup, 3 UBP ve 2 CTP milletvekilinden oluşacak.

UBP Grup Başkanı Vekili Özdemir Berova, yönetmelik gereği 3’e 2 yaptıklarını ancak her partinden biri olmasına karar verilmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının siyasal parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin 10 Ocak 2022 nolu karar uyarınca belirlenen siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyet sayısına göre bazı komitelerin üyelik adaylıklarını gösteren liste onaya sonuldu.

Bu duruma göre, Meclis başkanı veya başkan yardımcısının başkanlık yapacağı Dış İlişkiler ve Yut Dışı Etkinlikler Temas Grubu'nda UBP grubunu temsilen Sadık Gardiyanoğlu, CTP grubunu temsilen Salahi Şahiner görev yapacak. Cumhuriyet Meclisi Başkanı veya başkan yardımcısının başkanlık yapacağı Çevre Komitesi'nde UBP grubunu temsilen Yasemin Öztürk, CTP grubunu temsilen Filiz Besim; Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi'nde UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, CTP grubunu temsilen Şifa Çolakoğlu; Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi'nde UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP grubunu temsilen Doğuş Derya görev alacak. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Gençlik Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, söz alarak, bu yasaya ilkesel onay verdiklerini ancak teşkilat yasasının da meclise gelmesi gerektiğini ve izcilikle ilgili bir maddenin değişikliğinin anomalileri gidermeyeceğini kaydetti. Şahali, Gençlik Dairesi ile ilgili hazırlanacak bütünlüklü bir değişikliğin eş zamanlı değerlendirilmesinin zaman kazandıracağına inandığını söyledi. Tezkere daha sonra onaylandı.

Kurulda, Sayıştay Komitesi'nde CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin geri çekilmesiyle boşalan yere Salahi Şahiner’in getirilmesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulu daha sonra Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarı, Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasa Tasarısı ve Akaryakıt (depolama, nakliye ve satış) (değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaylandı.

-Amcaoğlu

Genel kurul, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereyi ele aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, söz alarak, esas yasanın değiştirilmesi ihtiyacı duyulduğunu açıkladı. Amcaoğlu, başsavcılıktan da görüş alınıp, gündeme getirilen yeni organize sanayi bölgelerine ilşkin yasa tasarılarında, bölgelerin işbirliğiyle yönetilmesi yönünde adım attıklarını söyledi.

Amcaoğlu, sanayi bölgelerinin daha fazla hizmet verecek bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını ve gereken noktaya ulaşması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasaların yapıldığını ancak gereğinin yerine getirilmediğini ifade ederek, bu tasarının da kötü ellerde faydalı olmayacağını dile getirdi.

Şahali, bu yasanın disiplinli bir idari yaklaşım olmadıktan sonra beklentiye yanıt vermeyeceğini kaydetti.

-Baybars

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, sanayi bölgelerinde yetki karmaşası ve lokasyon seçimi gibi bir dizi sıkıntının doğru üretime engel olduğunu ifade ederek, tamamen üretim için ayrılan yerlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Baybars, "Bu yasanın içinde yönetim zaafiyetlerini ortadan kaldıracak uygulamalara yer verdiği için sanayicinin önünü açacak adımlar atılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere onaylandı.