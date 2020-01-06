Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor

Genel Kurul’un okutulup, onaya sunulacaklar bölümünde ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün komiteye sevk edilecek tezkere hakkında bilgi verdi.

Af için 4 aylık bir müracaat süresi verileceğini söyleyen Sucuoğlu, Sosyal Sigorta yatırımında sıkıntı çeken işverenler ve belediyelere, talep gelmesi halinde sıkıntı yaşadıkları konularda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, düzgün ödeme yapan işletmeler için de bir önergeleri bulunduğunu, onlara da katkı verilmesi yönünde bir çalışmaları bulunduğunu anlattı.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, sigortalarla ilgili kendi dönemlerinde de küçük bir af yapıldığını anımsatarak, sigortalarla ilgili af yapıldığı zaman sigortaların düştüğü durumun iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Affın sigortalara getireceği külfete işaret eden Çeler, sigortaları düşünmeden yapılacak bu affın tamamen popülizm olduğunu savundu.

Genel kurulda daha sonra okutulup, onaya sunulacaklar bölümünde Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, uzun zamandır bilançoların güncellendirilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma olduğunu anlattı.

Çalışmanın kapsamlı olduğuna işaret ederek, dövizin bu kadar değişken olduğu bir ülkede bu tür çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çeken Tatar, çalışmanın bazı vergi borçlarıyla ilgili bir takım düzenlemeler de içereceğini kaydetti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, vergilerin düzgün toplanmadığına ilişkin insanların isyan noktasında olduğu bugün bir affın yapılmasının nasıl beklendiğini sordu.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da, affın bir biçimde artık gündem yapılması gereken bir konu olduğuna işaret ederek, bu konuda bir takım rakamlar verdi.

2018-2019’da beklenti içinde bir bütçe hazırlandığını ve dış kaynak aktarımıyla ilgili beklentiler bulunduğunu ancak bunların bir takım sebeplerle karşılanmadığını kaydeden Erhürman, 203 Milyon TL’nin sadece 9 milyon 400 bin TL’sinin kullanılabildiğini ve bu paranın sadece altyapı için kullanıldığını anımsattı.

Yolların tamiri, bakımı ve yapımı konusunda bir kaynak ayrılması gerektiğini kaydeden Erhürman, sağlık konusunda bir fon ayrılması gerektiğini ve eğitim konusunda da bir kaynak ayrılması gerektiğini ifade etti. Erhürman, gelecek planlamasının hep birlikte yapılması gerektiğini söyledi.

2020’nin her konuda ciddi endişe duyulacak bir yıl olacağına dikkat çeken Erhürman, özellikle ulaştırma, sağlık ve eğitim alanında yatırımlara devam etme zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

Erhürman, bu konularda gerekirse risk alınarak, birlikte çalışılması önerisinde bulundu. Erhürman, “Artık kendi ayaklarımız üzerinde durmanın” altını doldurarak, gündem yapma zamanı olduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin parayı ciddi şekilde sıkıştığını, bu sebeple de çeşitli aflarla bütçeyi belli bir noktada tutmaya çalıştığını savundu.

Türkiye’den gelebilirse 27 milyon civarında bir para geleceğini ve bu parayla neyin kapatılacağını soran Arıklı, Türkiye’den gelen paranın 750 milyon civarında olduğu ve serbest bırakılacağı haberleri geldiğini kaydetti. Arıklı, sonrasında bu paranın bloke edildiğine işaret ederek, bunun sebeplerinin açıklanmasını istedi.

“Niye kaynak gelmiyor? İmzalanan ara protokolde şartların yerine getirilmemesinden dolayı mı? Yoksa başka sebepler mi var?” diyen Arıklı, ülkeye kaynak gerekecekse, bu paranın bir yerden bulunması gerektiğini ve bu sebeple de buna hayır diyecek durumları olmadığını söyledi.

TATAR

Yeniden söz alan Başbakan Ersin Tatar, ekonomi yönetimi ve siyasetin iç içe olduğuna işaret ederek, dünyada yaşanan gelişmelerden ötürü petrol fiyatları ve dolarda bir takım artışlar olduğunu kaydetti.

Mali gelirlerde beklenenin üstünde tahsilat yapıldığını ifade eden Tatar, Türkiye ile ekonomik protokolün Ocak ayında imzalanmasını beklediğini söyledi. Tatar, bunun tam olarak ne zaman olacağını bilemediğini belirtti.

Ekonominin büyümesi ve refahın artmasının en büyük hedefleri olduğunu belirten Tatar, ülkenin bütçe açığı rakamları ve gelirleri hakkında bilgi verdi.

Tatar, “Amacımız kendi gelirlerimizle, kendi ayaklarımız üzerinde durmak. Ancak halen o noktada değiliz. İç borçlanma kabiliyetimiz yok” dedi.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Tatar’ın, “eleştiri yaparken insaflı olunması” söylemini eleştirerek, hükümetin karşısında insaflı bir muhalefet olduğunu kaydetti.

97 milyonun hiç gelmeyen para olduğunu vurgulayan Erhürman, 550 milyon bütçe açığının hangi varsayımla ortaya koyulduğunu sordu.

Kullanılabilen paranın ise 9 milyon 400 TL olduğuna işaret eden Erhürman, ülkede ertelenemeyecek işler için kendilerinin somut öneriler getirdiğini ve önceliklerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Genel kurulun okutulup onaya sunulacaklar bölümünde daha sonra Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Sosyal Güvenlik (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresinin görüşülmesine geçildi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konu hakkında yaptığı konuşmada, “Bu hükümet, af hükümeti oldu” diyerek, yapılan yasalarda veya yasaların uygulanmasında ve devletin işleyişinde sıkıntı olduğunu vurguladı.

Rakamların yaklaşık 2 milyar açık gösterdiğini, bu aflarla açığın kapatılmasının gerçekleştirilemeyeceğini belirten Özyiğit, bu aflarla ancak kısa süreli bir refah getirilebileceğini kaydetti.

Türkiye’nin kendine özgü iç ve dış sorunları bulunduğunu, onların da bir takım beklentiler içinde olduğunu belirten Özyiğit, Türkiye’nin enflasyondan yararlandığı şeyler bulunduğunu ancak ülkede böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Aflarla değil, konun bütünlüklü olarak konuşulması gerektiğini söyleyen Özyiğit, kaynak artırma ve gider azaltma yönünde geçmiş hükümet döneminde hazırlanan çalışmanın ele alınması önerisinde bulundu.

Özyiğit, devletin ayağa kalkması için Kamu Reformu, Yerel Yönetimler ve Vatandaşlık Yasası’nın ivedilikle geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bugün KKTC Meclisi’nin esas tartışması gereken konunun farklı olduğunu belirterek, belediyelerin devlete olan borçlarının taksitlendirilmesi ve belediyelerin içinde bulunduğu bataktan çıkarılmasının amaç olduğunu kaydetti.

IMF’nin öngördüğü petrol fiyatlarına ve Türkiye’de meydana gelen hayat pahalılığı rakamlarından örnekler veren Taçoy, “KKTC olarak ne yapacağız? Öngörülen rakamın üstüne mi çıkacağız? Altında mı kalacağız? Bunların konuşulması gerekir” dedi.

Taçoy, ülkenin yılsonuna kadar olan geleceğini tahmin edip, ona göre hareket edileceğini ifade etti.