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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin icraatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

18 Mart 2021 Perşembe 18:30
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor
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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin icraatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Angolemli, nereye baksa bir aksilik gördüğüne işaret ederek, pandemi nedeniyle oluşturulan Sağlık Üst Kurulu’nun paydaşlarla birlikte karar alması gerektiğini belirtti.
Muhalefet olarak pandemi konusunda eleştirilerini azaltmalarının iyi olmadığını belirten Angolemli, genel kuruldaki konuşmaları bile sadece 2 bakanın dinlediğini söyledi.
Angolemli, yapılacak sarayın tartışma konusu olmasının da pandemiyle alakalı olduğuna işaret ederek, 1500 TL’lik yardımların bile ödenemediği durumda bu meblağın herkesi rahatsız ettiğini savundu.
Tarım sigortası ve süt paralarının ödenmesinde yaşanan sorunlara da değinen Angolemli, bu paraların farklı yerlerde kullanıldığıyla ilgili duyumlar aldıklarını ve bu konuda açıklama beklediğini kaydetti.
Sütün fazla olduğu ve tüketilemediği bir dönemde bazı şirketlere büyük baş hayvan için izin verildiği yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Angolemli, duyduklarını ve bunu anlamsız bulduklarını belirtti. 
Hellim tescili gibi önemli bir konuda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, bu tescil gerçekleşirse nasıl değerlendirileceğinin de konuşulduğunu kaydeden Angolemli, güneyle ortak şirket kurulması için çalışma yapıldığı duyumu aldığını belirtti. Angolemli, bu konuda ülkenin ve bakanın birleştirici bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.
ÇAVUŞOĞLU
Hellim konusunda uzun zamandır mücadele edildiğini, ay sonunda bir sonuca bağlanacağını belirterek, “Ekonomik olarak kazanırken, siyasi olarak kaybedilmemelidir” dedi.

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Güney Kıbrıs’ta buraya izin verildiği söylemlerinin doğru olmadığını ama ara sıra kayıtsız geçiş olduğunu bildiklerini ve mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili izin vermediklerini, sadece küçükbaş hayvan getirilmesiyle ilgili izinlendirme yaptıklarını ve bunu da hellim tesciliyle yaşanacak kaliteli ırk yaratma adına karar ürettiklerini belirtti.
Muhalefetin eleştiri dozunun zaman zaman değişebileceğini ancak Tarım Sigortası Fonu’yla ilgili söylemlerin eksik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, tüm zarar ve ziyanın karşılanabilmesi için ek gelirler sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, süt paralarında yaşanan geriliğin sebeplerinin farklı olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, sütlerin elde kalmaması için de çalışma yaptıklarını ve ödedikleri teşvikleri sıralayarak, yüzde 20 daha güçlü olması için de adımlar atıklarını belirtti.
3 kez tarım bakanı olan biri olarak, bakanlık binasına yatırım yapılmasının burada konu edilmesini de eleştiren Çavuşoğlu, bu giderin geçen yıldan ayrılan bütçeyle karşılandığını ve Tarım Sigortası Fonu’nun kullanılmadığını söyledi. Çavuşoğlu, bakanlık olarak fona zaten her ay da kira bedeli ödediklerini kaydetti.
Çavuşoğlu, bu kadar önemli konu varken bunun meclis kürsülerinde bu şekilde konuşulmasının doğru bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.
ANGOLEMLİ
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli yeniden söz alarak, Tarım Sigortası Fonu’nu hazırlayan ve oy verenlerden biri olduğunu hatırlatarak, süt elimizde kaldı şeklinde konuşmalar yapılırken niye ithalata sınırlama getirilmediğini sordu. 
Angolemli, esnafı desteklemenin bu dönemde daha da önemli olduğunu söyledi.
Mecliste iç tüzüğe uyulmaması halinde Meclis’in kahvehaneye döneceğini kaydeden Angolemli,  “Beğenmiyorsak yeni bir iç tüzük yapalım” dedi.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 20:35
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