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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor

Gündemde TDP tarafından sunulan araştırma önergesinin ön görüşmesi ile milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:45
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.00’da toplanacak.

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Özel gündemde yer alacak işlerle komitelerden gelen tasarı ve önerilerin de görüşüleceği toplantının gündeminde güncel konuşmalar da yer alacak.

Genel Kurul gündeminde ayrıca Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin ön görüşmesi de bulunuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel KuruluKktc Meclis
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