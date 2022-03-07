Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Başkanlık Divanını seçti

İDARE AMİRLİĞİNE YASEMİ ÖZTÜRK, KATİPLİKLERE KÜÇÜK, ŞAN, ÇOLAKOĞLU VE BARÇIN SEÇİLDİ

SEÇİMLER YAKLAŞIK 5 SAATTE TAMAMLANDI

Cumhuriyet Meclisi İdare amirliğine UBP İskele milletvekili Yasemi Öztürk, divan katipliğine UBP Girne milletvekili Hasan Küçük, UBP Lefkoşa milletvekili Alişan Şan, CTP Gazimağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu ile CTP Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın seçildi.

Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi yasama ve denetim gündemiyle 14 Mart’ta yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısında Başkanlık Divanı’nı seçti. Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, idare amirliği ve divan katipleri için yapılan seçimler yaklaşık 5 saatte tamamlandı.

Meclis Başkanlığı seçimi 5, Meclis Başkanlığı Yardımcılığı seçimi iki turda tamamlandı. Meclis Başkanlığı’na seçilen UBP milletvekili Zorlu Töre ile Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen CTP milletvekili Fazilet Özdenefe teşekkür konuşması da yaptı.



Meclis Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı seçimi gibi idare amirliği ve divan katipleri seçimi de gizli oyla yapıldı. Seçim işlemlerinin bir defada tamamlanabilmesi için adayların isimlerinin yer aldığı birleşik oy pusulası hazırlandı.İdare amirliğine UBP İskele milletvekili Yasemi Öztürk, divan katipliğine UBP Girne milletvekili Hasan Küçük, UBP Lefkoşa milletvekili Alişan Şan, CTP Gazimağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu ile CTP Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın aday gösterildi.İdare amirliğine 35 kabulle UBP milletvekili Öztürk, divan katipliklerine 39 kabulle CTP milletvekili Barçın, 42 kabulle CTP milletvekili Çolakoğlu, 36 kabulle UBP milletvekili Küçük ve 39 kabulle UBP milletvekili Şan seçildi.Meclis, varılan mutabakat gereği bir sonraki toplantısını 14 Mart Pazartesi günü yapacak.