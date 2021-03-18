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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Komite, gündeminde bulunan yasa gücünde kararnameleri görüşerek, bu kararnamelerin bazılarının komite gündeminden çıkarılması için rapor hazırlayarak genel kurula sevk etti.

18 Mart 2021 Perşembe 15:00
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat başkanlığında toplanan komiteye, komite Başkanvekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, toplantıya davetli olarak, Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ve Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık,  İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Ayseven katılarak konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 16:17
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe Ve Plan Komitesi
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